İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, otomobilin çarpması neticesinde yaşamını yitiren 3 yaşındaki Ertuğrul Akbulut’un annesi Güldane Akbulut ve babası Müslim Akbulut’u, Yenidoğan Mahallesi Nurettin Paşa Caddesi’nde bulunan evlerinde ziyaret ederek başsağlığı diledi. Hürriyet ardından, geçirdiği beyin kanaması sonucunda vefat eden İzmit Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü personellerinden Tarkan Gümüş’ün ailesine taziye ziyaretinde bulundu.
24 Haz 2022 - 16:08- Gündem Güncelleme: 24 Haz 2022 - 16:10
Hürriyet, Akbulut ve Gümüş ailelerinin acılarını paylaştı
İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, otomobilin çarpması neticesinde yaşamını yitiren 3 yaşındaki Ertuğrul Akbulut’un ve İzmit Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü personeliyken geçirdiği beyin kanaması sonucu vefat eden Tarkan Gümüş’ün ailelerine taziye ziyaretlerinde bulundu
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.