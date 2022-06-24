Kocaeli’de 5 ayda en az 90 lokanta kapandı

Temel gıda ürünlerindeki artış, faturalar, ambalaj, kira, vatandaşın alım gücü ve daha birçok kalemin zamlanması nedeniyle lokantacılar ya kapatıyor ya da dükkanlarını devredip ‘en az zararla’ bırakmanın yollarını arıyor. Zamlar nedeniyle zora giren lokantacılar pandemi döneminde de geçinmekte zorlanmıştı. Kocaeli’de ocak ayından mayıs ayına kadar en az 90 lokantacı mesleğinden vazgeçti. İzmit, Kartepe ve Başiskele ağırlıklı kapanmalara karşın 87 yeni lokanta da açıldı. Geçinemeyen lokantacılar ‘en az zararla’ süreci atlatabilmek için çözümü devretmekte buldu.

“NEYİN TALEBİNDE BULUNACAĞIZ”

“Lokantacıların talepleri neler?” şeklinde soru yönelttiğimiz Kocaeli Lokantacılar Esnaf Odası Başkanı İlhan Haftacı, “Talep ne olacak? Söylesen de karşılığı yok ki. Faturalar, et almış başını gitmiş, kar oranları düşmüş, insanların alım gücü azalmış, işler yarıdan aşağıya düşmüş. İnsanların alım gücü varsa küçük esnafın işi düzgün olur. Küçük esnafa işçi, memur, emekli gelir. Gelirin düzgün olsa dışarıda istediğin gibi gönlünce yemek yiyebilirsin. Bugün yapabiliyor musun öyle bir şey? Neyin talebinde bulunacağız ki? Her geçen gün önümüzde rampa dikleşiyor” dedi.

“BEN BİLE BU ŞARTLARDA BIRAKIRIM”

Kocaeli’deki açılan-kapanan lokantalar ile ilgili de konuşan Haftacı, “Elektriğe yine zam gelecek. Dükkandaki klimaları açamayacaksın, içerisi hamam gibi olacak. Lokantacılar devrediyor. Bugün -bir asırlık dükkan neredeyse- geçmişim olmasa ben bile bu şartlarda bırakırım. ‘Zararın neresinden dönersem kardır, giderim memleketime otururum daha iyi’ diye düşünüyor. Bir yerde doğru düşünüyor. Ortada açıldı-kapandı mevzusu yok. Sayı yine yerinde duruyor ama alan ne yapacak? Bu faturalarla, bu kiralarla bu işin altından kalkılmaz. Fiyat istikrarı yok. Fiyat her gün değişiyor. Etli yemekler azaldı ya da kalktı” dedi.

“PORTAKAL KÖMÜRÜ GELDİ. O NEDİR?”

“Kömür istedik, portakal kömürü geldi” diyen Haftacı, “Ankara’da 5 yıldızlı otele gittik. Yemek menüsünde tavuktan başka bir şey yok. İşin gerçeği bu. Tezgahta yenecek yemek bile yok. Kömür istedik, portakal kömürü geldi. Ben 6-7 yaşından beri bu dükkanın içindeyim; meşe kömürü kullanıyoruz, portakal kömürü geldi. O nedir? O zaman biz doğalgaza döneceğiz. Nerede istikrar var? Esnaf ne yapacak? Esnafın gücü zaten pandemide bitti. Benim birçok arkadaşım arabasını, evini ayakta durmak, elemanını çıkarmamak için sattı. Şimdi ‘sattığımı yerine nasıl koyacağım’ diyor” şeklinde konuştu.

“CEKETİMİ ALIR ÇIKARIM”

“İş yapıyor görünen yer bile sıkıntıdadır” diyen Haftacı, “Ben kongreden önce KDV’yi gündeme getirdim. Yüzde 1-8 KDV esnafın karşısına külfet gelecek dedim. Nitekim de geldi. O bile ağır geliyor. Esnaf 3 ayda mı kendisini topladı? Ben ne diyeceğimi bilemiyorum. İş yapıyor görünen yer bile sıkıntıdadır. Birçok arkadaşım ‘şu kadar para getirsinler ceketimi alıp çıkarım’ diyor. Neden diyorum. ‘Elemanlara vereceğim’ diyor. Bunu söyleyen İzmit’te çok iyi iş yapan bir yer. Siz anlayın durumu” ifadelerine yer verdi.