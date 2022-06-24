Vali Yavuz:  Bu ülkede azınlıklar sadece ve sadece gayrimüslimlerdir

Kocaeli Valiliği koordinesinde devam eden Kocaeli Önem projesi ve Gönülden Gönüle Projesi kapsamında çalışmalara destek veren iş insanlarına Kocaeli Valiliği tarafından teşekkür belgesi taktim edildi. Kocaeli Valiliği Akçakoca Kültür Toplantı Salonunda yapılan belge taktim törenine Kocaeli Valisi Seddar Yavuz ve Eşi Selda Yavuz, AKP Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Yaşar Çakmak, Adalet Komisyonu Başkanı Muhiddin Paça, Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Saadettin Hülagü, İl Jandarma Komutan Albay Yavuz Selim Kapancı, İl Sanayi Müdürü İlhan Aydın, İl Müdürler ve Hayırsever iş insanları katıldı. Toplantıda 63 firma ve iş insanı teşekkür belgesi aldı.

“TÜRKİYE’NİN ÖRNEK ŞEHİRLERİNDEN BİRİ”

Toplantı İl Göç İdaresi Müdürü Mehmet Erkoç’un sunumu ile başladı. Daha sonra kürsüye çıkan İL Sanayi Müdürü İlhan Aydın desteklerinde dolayı destek veren iş insanlarına teşekkür etti. Ardından Kürsüye Büyükşehir Belediyesi Başkan vekili Yaşar Çakmak çıktı. Hepimize görevler düşüyor diyerek konuşmasına başlayan Çakmak, “İlimizin hem ülkemize hem dünyaya katkıları var. Hem ihracatta hem vergide neredeyse bütün kalemlerde Türkiye’nin örnek şehirlerinden biri. Bu toplantı şehrimize manevi anlamda katkı sunan. Hayır ve hasenatta elini taşın altına koyan siz büyüklerimize vefa olarak organize edildi. Allah sizden razı olsun. Şehrimizim 2 denizi olan, hakikaten inanılmaz güzellikleri olan bir şehir” dedi.

“ÇOK ŞANSLI BİR ŞEHİR”

Çakmak konuşmasının devamında, “81 Vilayete dünyanın pek çok ülkesinden insanların huzur içinden barış içinde yaşadığı huzurlu bir şehir. Batıdaki örnekleri ile mukayese edildiği zaman çok iyi durumdayız. Huzursuzluğa neden olan etmenlerin önünü kesebiliriz. İnanılmaz gelişmeler yaşanıyor. Hamt olsun pandemide bile şehrimizde üretim durmadı. Sanayi durmadı. Biz belediyeler olarak durmadık. Ben meclis üyesi ve başkan vekili olarak seçildiğim süre zarfında gözlemediğim hadise şu. İnanılmaz bir hizmet yarışı var. Tüm belediyelerimiz halkla bütünleşerek hizmetler yapıyor. Kocaeli’miz Karadeniz’e kadar yeşil alanlardan oluşuyor. Çok şanslı bir şehirde yaşıyoruz. Bu şehri daha da güzelleştirmek hepimizin sorumluluğunda” dedi.

“ÇOK UYUMLU HİZMET EDİYORUZ”

Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Saadetin Hülagü,“1996 yılından beri Kocaeli’deyim. Eşim buralı. Dünyada gitmediğim ülke kalmadı. Ülkemiz kadar güzel, insanı hakikat dolu, yardımseverliği yüksek bir topluluğa denk gelmedim. Burada hekimliğe başladığımdan dolayı birçok insan ile temas kurdum. 1999 depremini yaşadım. İnsanların birbirine olan yardımını gördüm. Pandemi yaşadık. Tüm arkadaşlarımız cansiparane şekilde çalıştı. Yurt dışında maskelerin 100 dolara satıldığı dönemde insanlarımız burada el birliği ile maske üretmeye başladı. Çok uyumlu bir şekilde hizmet ediyoruz” dedi.

“BU MİLLET İÇİN ÜRETECEĞİZ”

Daha sonra kürsüye Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman çıkı. Yaman konuşmasında, “Topyekün millet olarak bu süreci çok başarılı şekilde atlattık. Burada konumuz katkıda bulunan iş organize sanayi bölgelerine iş insanlarına teşekkür ederim. Ambulans uçağı olan tek ülke biz değiliz ama tüm ülkelerden milletine sahip çıkan ülkesine getiren tek ülke bizim ülkemiz. Coğrafya kaderdir. Bizim yaşadığımız şehir dünyanın en güzel şehirlerinden biri. Huzurun şehri. Ülkenin tüm renklerini bir arada bulunduran bir şehir. Çok güzel bir birliktelik var. Hep birlikte bu millet için üreteceğiz” ifadelerini kullandı.

“İMPARATORLUK KURAMAYAN BİR BİZ KALDIK”

Belge Taktim Töreninde konuşan Kocaeli Valisi Seddar Yavuz ise, “Türk kültür ve medeniyetini tarif et deseler sevgi medeniyeti olarak ifade ederim. Her şeyi kapsayan engin bir duygu sevgi. Türk milletinin tarihine baktığınızda bunların çokça örneklerini görmek mümkün. Dünyanın son evrensel ve emparyel imparatorluğunun sahibi şüphesiz biziz. Birinci dünya savaşından sonra da ve arkasından ikinci dünya savaşından sonra da herkes imparatorluklarını tekrar kurdu. Bunu henüz başarmayan bir biz kaldık. Bunu başaramadığımız için de bizim coğrafyamız kan ve gözyaşı ile yoğrulmaya devam ediyor. Küresel çetenin bölüp parçaladığı insanları bizim üzerimize gönderdiği, aç susuz kalan insanların bir şekilde yardımına koşmak zorunda bıraktığı bir vatan olarak karşınızdayız.

“AKIN AKIN İNSANLAR GELİYOR”

‘Bu ülkede sınırlar yapılmadı’, ‘Sınırlar kevgirdir’ demek o sınırları koruyan kahramanların hakkına girmektir. Bin 28 kilometre fiziki duvar ördük. Her şeye rağmen akın akın insanlar geliyor. Suriye’yi biz parçalamadık. Irak’ı da biz parçalamadık. Hadi diyelim bunlarda hata yaptık Afganistan’ı biz mi işgal ettik. Bu Aşağılık kompleksinden ne zaman vazgeçeceğiz anlayamıyorum. Biz de faturayı fazla çıkardığımız için kendimize güvenimizi toparlayamıyoruz. Bu güvensizlik silsilesinde her tartışma başka noktaya geliyor.

“KÜÇÜCÜK BİR KARAYA SIKIŞTIK”

Evet, biz kaybettik. Koca bir imparatorluk dağıldı küçük bir karaya sıkıştık. Bu bir gerçek ama bundan kurtulmanın yolu kendinizi kutsamaktır. Bütün bu göçten Türk Devletini sorumlu tutmak anlaşılabilir değildir. Amerika’nın Afganistan’dan çıkması ile Türkiye büyük bir göç dalgası ile karşı karşıya kaldı. Kocaeli’de 15 bin okul çağında çocuk var. 13 500’ünü okullarımızda okutuyoruz. 4 milyon Suriyeli’yi ülkenize alacaksınız. Besleyeceksiniz sonrasında 4 milyon düşman kazanmak hangi aklın ürünü olabilir. 4 Milyon insana Türkçe öğretmeyeceksiniz kültürünüzü öğretmeyeceksiniz 4 milyon düşman yapacaksınız. Keşke gelmeselerdi. Biz de mutlu değiliz ama elde fiili bir durum var. Bu insanlar ister kalsınlar ki inşallah giderler, giderlerse de Türkiye Cumhuriyetini seven insanlar olarak oraya dönsünler. Süleyman Şah Türbesi Suriye’de. Suriye bize yabancı bir yer değil. Biz devlet olarak bu insanların uyumlarını sağlayarak geri göndereceğiz. Gittiklerini Türk milletini seven insanalar olarak bizim elçimiz olsun istiyoruz.

“İSLAM İLE KENETLENMİŞ BİR MEDENİYETİN EVLATLARIYIZ”

Sizlerin gayret ve çabası her türlü takdirin üzerinde. Gelin hep birlikte insanlarımıza sahip çıkalım. Biz zaten çok ciddi yardımlar yapıyoruz. Ama bu yıl içerisinde 22 milyon nakdi yardım yapmışız. Bunlar evde bakım ve engelli maaşları hariç. Sosyal yardım konusunda bir devrim yaptık. Tesislerimize gittiğinizde çok net bir şekilde bunları söyleyebiliriz. Ramazan Bayramında ve Kurban bayramında ihtiyaç sahiplerinin ihtiyaçlarını karşılayacağız. Bunları niye yapıyoruz. Çünkü biz İslam medeniyetini özümsemiş, İslam ile yücelmiş, İslam ile kenetlenmiş bir medeniyetin evlatlarıyız. Batı medeniyeti çıkarı hedefler.

TÜRK ARABİSTAN’DA BAKAN OLAMAZ AMA TÜRKİYE’DE ARAP BAKAN OLABİLİR

Siyasi görüşünüz ne olursa olsun siz bu medeniyetten beslendiniz. Bu çeşmenin suyunu içtiniz. Bu çeşmenin suyu yüce kitap Kuran ve İslam’dır. İşte Türk milletini diğer milletlerden farklı kılan budur. İslam’ın en iyi yaşandığı ve en iyi anlaşıldığı coğrafya burasıdır. Bugün bir Türk Suudi Arabistan’da ne bir bakan olabilir ne de bir devlet görevlisi olabilir. Ama bir Arap bu ülkede bakan da olabilir, milletvekili de olabilir vali de olabilir. Bakarsanız birçoğumuz göçmendir.

“BU ÜLKEDE AZINLIKLAR SADECE VE SADECE GAYRİMÜSLİMLERDİR”

Devletin bugünkü tanımı laiklik olsa da ki biz laikliği yanlış anlıyoruz hala bu ülkede ket, çelik fanus devletin ideolojisi İslam’dır. Lozan’a bakarsanız Lozan da aynıdır. Bu ülkede sadece ve sadece azınlıklar gayrimüslimlerdir. Bir daha söylüyorum. Atatürk’ü de anlamayanlar var, devleti de anlamayanlar var. Bu ülkede azınlıklar sadece ve sadece gayrimüslimlerdir. Müslüman hiçbir unsur bu ülkede azınlık değildir. İsten Boşnak asıllı olsun ister Kürt. Bunların hepsi asli ve kurucu Türkiye Cumhuriyetini kurucusudur ve eşit haklara sahiptir. Bizim bir etnik derdimiz yok. Aynı yolun yolcusu muyuz? Sevincimiz bir mi? Davamız bir mi? Bu ülkenin her bir rengini kucaklıyoruz. Kimsenin siyasi görüşten dolayı tavrımız söz konusu değil. O yüzden İslam’ın anlayışı bu millete. Katiline aşık bir nesi yetiştirdiğinizde felaketle yüz yüze gelirsiniz. Bugün yaşadığımız 1918 Travması. Bizde birçok insanın zihninin işgal edilmesine neden olmuştur.”