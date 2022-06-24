24 Haz 2022 - 21:38- Asayiş G: 24 Haz 2022 - 23:22

Bozulan asansörden çıkmaya çalışırken boşluğa düştü

İzmit'te asansörün bozulması neticesinde mahsur kalan sucu, kendi imkanlarıyla kurtulmaya çalışırken asansör boşluğuna düştü. İtfaiye ekiplerinin kurtardığı sucu, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.
Bozulan asansörden çıkmaya çalışırken boşluğa düştü mask
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Olay, 28 Haziran Mahallesi Eski İstanbul Yolu üzerinde bulunan bir konutta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ali Güdücü sipariş üzerine 3. kata asansörle su çıkardı. Asansörün arızalanması neticesinde kat boşluğundan tırmanarak kurtulmaya çalışan Güdücü, 3 kattan zemine düştü. Durumun haber verilmesi üzerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaralıyı bulunduğu yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. İlk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan Ali Güdücü’nün sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenildi. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

24 Haz 2022 - 21:38 İHA Kocaeli- Asayiş

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