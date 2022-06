Servisçiler Odası Başkanı İkizek’ten çok sert P plaka açıklaması

Kocaeli’de aylardır gündeme gelen P plaka ile ilgili Kocaeli Servisçiler Odası Başkanı Şenol İkizek, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı canlı yayınla hem oda üyelerini yalan bilgiye karşı uyardı hem de bu durumun rant olduğunu savundu.

“MİNİBÜSÇÜLER ODASI YANLIŞ YAPTI”

İkizek yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi; “Kocaeli’de hat araçlarına, kooperatif araçlarına P plaka verilmesi ile ilgili dönüşüm yapılması ile ilgili bir düşünce, bir çalışma vardır. Biz Kocaeli Servis Araçları Odası olarak bunun yanlış olduğunu her platformda, her yerde söyledik. Söylemeye de devam edeceğiz. Bununla ilgili tüm çalışmalarımızı gerekli mecralarda söylemeye devam edeceğiz. Burada en büyük sıkıntı Kocaeli’nin nüfusu her geçen gün artıyor. Kocaeli’nin nüfusu artarken toplu taşıma araç sayısının azaltılmasının mantığını biz anlayamadık. Burada Kocaeli’de minibüsçüler odası bize göre bir yanlış yaptı zamanında. Hatlara 2002 ve 2007 yıllarında halk otobüsü ihalesi yapılarak ek araçlar verildi. Bu ek araçlar neden verildi? İhtiyaçtan dolayı. Yaklaşık 15 senede Kocaeli’nin nüfusu yüzde kaç artmış?

“BURADA BÜYÜK BİR ŞAİBE VARDIR”

Gelindiği noktada 2022 yılında Kocaeli’nin nüfusu 2007’ye göre daha fazla arttığından dolayı hat araçlarının artması mı gerekiyor? Azalması mı gerekiyor? Azalması gerekiyorsa neden 10 yıl ihaleli verilen hat araçları devre dışı bırakılmadı? Bunun için Kocaeli Minibüsçüler Odası neden bunların devredışı bırakılması için çalışma yapmadı? En büyük sorunlardan birisi bu. 10 yılı dolmuş halk otobüsleri iptal olsa hatta çalışan diğer minibüsçü esnaf arkadaşlar da mağduriyeti olmamış olur. 2007 yılında verilen hat 2012 yılında dolmuştu. Bunların bir kısmı 5 bir kısmı 10 yıl zaten fazladan çalışmış, fazladan minibüsçü esnafının hakkını yemiş, hakkına girmiş. Burada nasıl bir ilişki var ki, nasıl bir çıkar çatışması var ki bu süresi dolan hatların iptal olması yönünde minibüsçüler odası bir işlem, bir eylem kendisi gerçekleştirmemiştir. Burada büyük bir şaibe vardır.

“MİNİBÜSÇÜLER ODASI NEDEN BİR RANT ÇIKARMIŞTIR”

Madem hatlar fazla, çok geliyor yüzer-gezer diye hatlar vardı. Minibüsçüler Odası, bu hatları neden diğer ilçelere dağıtıp bir rant çıkarmıştır? Bu ranta kimler ortaktır? Kimler bu rantın içinden nemalanmıştır? Kesinlikle ama kesinlikle hat araçlarının P plaka ile dönüştürülmesini istemiyoruz. Dönüşmesi durumunda bazıları rant sağlamak için yeniden hat araçları alma eğiliminde olanlar varmış ve bunu da söyledik. 1-2 sene önce hat alan adamlar, dönüşümün olacağını duyanlar bir rant sağlayacak. Bu rantın kesinlikle göz ardı edilmemesi gerektiğini de yetkili mercilere söyledik. Bu plakalar verilirse eğer, bu plakaların kesinlikle belli bir dönemden öncesi kimseye verilmemesi gerektiğini belirttik.

“KOTO TEMSİLCİSİ KABUL ETMEDİ”

Esnafımızın içine laf sokanlar, algı operasyonu yapmak isteyenler var. Kocaeli Ticaret Odası yöneticilerinin bize karşı ters bakışları var. Geçen toplantıda Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterimizle esnafımız için bir fiyat tarifesi oluşturulmasını, bu fiyat tarifesiyle plaka verildiği zaman, plaka piyasada çok olursa eğer esnafımızı belli bir fiyatın altına çalıştırılmaması yönünde çalışmalar olmasını söylediğimizde Kocaeli Ticaret Odası temsilcisi bunu kabul etmedi. Neden? Çünkü piyasada plaka çok olursa esnafımızı o kadar düşük fiyatlara çalıştıracaklar, esnafımızı o kadar yıpratacaklar ve kullanacaklar. Dönüşüm olursa şu anda hatlı aracını değişemeyen esnaf, dönüşüm olduğu taktirde hat aracının plakasıyla P plaka arasındaki farkı nasıl verecek? Farkı verdi diyelim, yeni bir araç almaya kalksa bu yeni aracın parasını nasıl verecek? Bunlar gerçekten düşündürücü ve şaibeli durumlar olduğundan dolayı kesinlikle yapılmaması gerektiğine, esnafımızdan gelen tepkilerin kesinlikle kulak ardı edilmemesi gerektiğini beyan etmek istiyorum.

“HUKUK BÜROSU İLE ANLAŞMAK İSTİYORUZ”

Dışarıda söylenen laflara aldırış etmeyin. Doğru ve kesin bilgiyi bizlerden edinin. Şu anda alınmış net kesin bir karar yoktur. Bu alınmamış karar üzerinden algı yapmasına müsaade etmeyin. Plaka almak isteyenler sizlere bu tip algı yaptırarak, bu tip bilgiler dağıtarak sizlerin moralini bozup plakanızı satmanızı sağlamaya çalışıyorlar. Bu tip olaylara kesinlikle aldırış etmeyin. Satılık plaka fiyatlarını da sosyal medyada yazmayın. Herkesin gözü kulağı bizim takibimizde. Bu oda 2 bin 850 kişinin odası. Biz oda olarak bir hukuk bürosu ile anlaşmak istiyoruz fakat mali durumları da göz önünde bulundurduğumuzdan dolayı bazı şeylerden feragat etmeye çalışıyoruz ama bu konu kesinlikle feragat edilecek bir konu değil.”