Uyuşturucu operasyonunda 5 kişi tutuklandı

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğünce uyuşturucu madde imal ve ticaretinin engellenmesine yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalar neticesinde İzmit ve Gölcük’te yapılan 3 farklı operasyonda 27,8 gram esrar, 8,25 gram metamfetamin, 1 ecstasy hap ele geçirildi. Olayla ilgili 13 kişi gözaltına alınarak ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. Adliyeye çıkarılan şahıslardan 8’i serbest bırakılırken; Y.A., E.D., S.Ç., M.Y. ve A.M.Ş. isimli 5 şahıs ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.