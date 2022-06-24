24 Haz 2022 - 23:27- Asayiş G: 24 Haz 2022 - 23:28

Uyuşturucu operasyonunda 5 kişi tutuklandı

Kocaeli’de polis ekipleri tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 13 kişiden 5’i tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Uyuşturucu operasyonunda 5 kişi tutuklandı mask
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Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğünce uyuşturucu madde imal ve ticaretinin engellenmesine yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalar neticesinde İzmit ve Gölcük’te yapılan 3 farklı operasyonda 27,8 gram esrar, 8,25 gram metamfetamin, 1 ecstasy hap ele geçirildi. Olayla ilgili 13 kişi gözaltına alınarak ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. Adliyeye çıkarılan şahıslardan 8’i serbest bırakılırken; Y.A., E.D., S.Ç., M.Y. ve A.M.Ş. isimli 5 şahıs ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

24 Haz 2022 - 23:27 İHA Kocaeli- Asayiş

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