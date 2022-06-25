Şentürk: Belediyeler biraz sosyal etkinlik, araç israfından vazgeçse yapılması zor bir olay değil

AKP İzmit İlçe eski Başkanvekili Erdoğan Şentürk, sosyal medya hesabı üzerinden ekonomi ile ilgili önerilerde bulundu. Şentürk, yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi; “Televizyonlarda her akşam kıtlık ile ilgili programlar var. Emekliye askeri ücrete gelecek zamlar konuşuluyor. Ne kadar zam yapılırsa yapılsın bir ertesi gün fırsatçılar her şeye zam yapıyor; rakam büyüyor; alım gücü yine düşüyor. Çiftçiye destekleme veriliyor fakat birçoğu gübre fiyatlarından maliyetlerden özelikle mazot fiyatlarından dolayı ekmiyor. Bir sürü boş arazi yatıyor oysaki bir üretim bakanlığı kurulsa, 81 ilde devlet bu arazileri kendisi ekse işlese göçü de engellemiş olur. Geri dönüşler başlar, kira fiyatları da düşer, ev fiyatlarında alım gücü artar.

“BİRAZ SOSYAL ETKİNLİK, GEREKSİZ ARAÇ İSRAFINDAN VAZGEÇSE…”

Bu verimli topraklarda kıtlık olmaz, denetimi kendi yapmış olur. Köylüye maaş ve SGK ödese her ilin bu konuda sorumlusu olsa ileriki yıllarda daha verimli ve güzel günler geçiririz. Kıtlık diye bir şey kalmaz. Arazi ve topraklar artık para kazanma ve yatırım aracı olarak görünüyor bu doğru değil. Belediyelerde bütçelerinin bir kısmını bu işe ayırsa biraz sosyal etkinlik, gereksiz araç israfından vazgeçse bu planlama yapılması zor bir olay değil. Bir köyde iki traktörle bu işler olur, kıtlık diye bir şey kalmaz. Denetim mekanizması da işlerse bu iş kökünden çözülür. Her ilin yapısı ve özelliğine göre fabrikalar yapılsa istihdam da sağlanır. Bu işe siyasi bakmamak birliktelikle çözmek gerekir sonuçta hükümetler gider gelir ama devlet kalıcıdır. Hepimiz aynı gemideyiz başka şansımız yok bu dünyanın ve geleceğin sorunu.”