25 Haz 2022 - 09:28- Asayiş G: 25 Haz 2022 - 09:49

Asansör boşluğuna düşen kurye hayatını kaybetti

İzmit'te asansörün bozulması neticesinde mahsur kalan ve kendi imkanlarıyla kurtulmaya çalışırken asansör boşluğuna düşen kurye, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Asansör boşluğuna düşen kurye hayatını kaybetti mask
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Olay, 28 Haziran Mahallesi Eski İstanbul Yolu üzerinde bulunan bir konutta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Cavit Güdücü sipariş üzerine 3. kata asansörle su çıkardı. Asansörün arızalanması neticesinde kat boşluğundan tırmanarak kurtulmaya çalışan Güdücü, 3 kattan zemine düştü. Durumun haber verilmesi üzerineitfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaralıyı bulunduğu yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. İlk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan Güdücü, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

25 Haz 2022 - 09:28 Kocaeli/ İzmit- Asayiş

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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(1)
01

İsmail - Görev yerine, dağıtıma bir an evvel dönmek için her şey. Çok yazık. Rahmet dilerim.

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 25 Haziran 10:34

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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