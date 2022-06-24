24 Haz 2022 - 20:00- Asayiş G: 25 Haz 2022 - 09:37

Metin Kalafat intihar etti

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi şirketi olan Kent Konut’un eski genel müdürü Metin Kalafat intihar etti. Kalafat’ın cenazesi bugün Karamürsel’de ikindi namazında defnedilecek.

24 Haz 2022 - 20:00 Kocaeli/ İzmit- Asayiş

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