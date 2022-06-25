25 Haz 2022 - 09:45- Ekonomi G: 25 Haz 2022 - 11:10

Şekere büyük zam

Şekere zam üstüne zam gelmeye devam ediyor. Mart ayında şekere yüzde 31 oranında zam yapan Türk Şeker, bu ay itibarıyla yüzde 36,3 ila yüzde 66,6 oranlarında yeni bir zam daha yaptı. Marketlerde bir ayda ikiye katlanan şeker fiyatlarının daha da artması bekleniyor.
Şekere büyük zam mask

Mart itibarıyla yüzde 31 oranında zam yaparak 50 kiloluk şekerin çuval fiyatını 550 TL’ye çıkaran Türk Şeker, bu şekere yüzde 36,3 oranında bir zam daha yaparak 750 TL’ye çıkardı. Sozcu.com.tr’nin bir Türk Şeker yetkilisinden aldığı bilgiye göre, Tarım Kredi ve bazı marketlere ucuza satılan şekere ise yüzde 66,6 oranında zam yapıldı. Böylece, 390 TL’den satılan 50 kiloluk kristal şekerin fabrika satış fiyatı 650 TL’ye çıkmış oldu.

FİYATLAR BİR AYDA İKİYE KATLANMIŞTI

Şekerdeki fiyat ve tedarik sorunları, ayçiçek yağında yaşanan benzer sorunlardan da önce başlamıştı. Maliyet artışlarından dolayı fiyatlamada yaşanan sorunlar, vatandaşı market raflarında şeker bulamaz hale getirmişti ve marketlerde kotayla şeker satılır olmuştu. Pastane ve tatlıcı esnafı da şeker fabrikalarından istedikleri miktarda şeker tedarik edemeyip, toptancı ve marketlerden topladıkları şekerle üretim yapabilir hale gelmişti.

Bunun temelinde, özel sektörün şeker fiyatlarına ciddi zam yaparken Türkşeker’in beklenilen zammı yapmaması ve aradaki fiyat makasının oldukça açılmasının olduğu belirtiliyordu. Gelinen noktada Türk Şeker de 2022 Mart itibarıyla yüzde 31 oranında zam yaparak 50 kilogramlık şekerin çuval fiyatını KDV dahil 550 TL’ye yükseltmişti ve imalatçılara yeniden şeker arzına başlandığını duyurmuştu.

Yapılan son zamla birlikte ise 550 TL’lik 50 kiloluk şeker 750 TL’ye yükselmiş oldu. Marketlerde satılan bir kilo şeker fiyatı son bir yılda zaten yüzde 100’ün üzerinde zamlanmıştı. Aylık bazda bakıldığında ise, nisanda marketlerdeki toz şekerin fiyatı 12 ile 15 TL arasında değişirken, mayısta ortalama şeker fiyatları 24 liraya, haziranda 26 liraya kadar yükselmişti.

VATANDAŞA BAYRAM ÖNCESİ ZAM KORKUSU

Türkşeker’in yaptığı zamlar, piyasayı doğrudan etkiliyor. Şeker fiyatları, bu maddeyi ham madde olarak kullanan gıdaların fiyatları için önemli bir belirleyici. Bu nedenle Türk Şeker’in yaptığı zammın, perakende şeker fiyatlarını da etkilemesi ve vatandaşın 24-26 TL aralığında aldığı bir kilo şekerin fiyatlarının bayram öncesi yeniden zamlanması bekleniyor.

25 Haz 2022 - 09:45 - Ekonomi

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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(5)
05

Gebzeli - Sağlığınız için yapıyorlar, hemen yanlış anlamayın.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 25 Haziran 11:21
03

Kocaelisorlu - Satarsan her şeker fabrikasını sonun bu olur çok bilen insanlar şeker fabrikaları satılırken zaten zarar ediyordu ,işçiler yatıyordu gibi saçma sapan yorumlar yapıyordu şimdi beter olun o şekeri alamayınca yiyemeyen parası olmayan yemesin bundan sonra benim param bana yetiyor istediğim gibi yiyorum ,geziyorum bu işlere bağıran biz sahip ćıkan asgari ücretliy di şimdi yemeyin şekeri ve tatlıları sizi az bile.

Yanıtla . 2Beğen . 0Beğenme 25 Haziran 10:48
02

Emekli 2500 - asgari ücretliye emekliye yapılacak olan zam....alllah belanızı toptan versin

Yanıtla . 2Beğen . 0Beğenme 25 Haziran 10:07
01

Halk - Ne demis atalarimiz hesabi bilmez ise kasap kacar biryerlerine masat uçuyoruz.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 25 Haziran 09:57
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Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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