Altın fiyatları son dakika gelişmeleri, hafta sonu da yakından takip ediliyor. Yatırımcılar başta olmak üzere, hediye amaçlı bu değerli metale yönelenler, altın fiyatları canlı alış satış rakamlarını öğrenmeye çalışıyor. Altın fiyatları, 25 Haziran 2022 Cumartesi gününe sert bir düşüşle girdi. Dün akşam saatlerinde piyasalarda düşüş yaşanırken altın da bundan etkilendi. Peki, altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL oldu? İşte, canlı rakamlarla bugünkü altın fiyatları kuru...
25 Haz 2022 - 09:54- Ekonomi Güncelleme: 25 Haz 2022 - 09:58
Altın fiyatları sert düştü!
Altın fiyatları, piyasaların kapalı olduğu hafta sonunda da en çok araştırılanlar arasında bulunuyor. Dün akşam saatlerinde piyasalarda aşağı yönlü bir ivme yaşanırken altın fiyatları da bundan etkilendi. Buna bağlı olarak gram altın fiyatı, çeyrek altın fiyatı, yarım altın fiyatı ve diğer altın türleri de düştü.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.