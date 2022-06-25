25 Haz 2022 - 09:54- Ekonomi G: 25 Haz 2022 - 09:58

Altın fiyatları sert düştü!

Altın fiyatları, piyasaların kapalı olduğu hafta sonunda da en çok araştırılanlar arasında bulunuyor. Dün akşam saatlerinde piyasalarda aşağı yönlü bir ivme yaşanırken altın fiyatları da bundan etkilendi. Buna bağlı olarak gram altın fiyatı, çeyrek altın fiyatı, yarım altın fiyatı ve diğer altın türleri de düştü.

Altın fiyatları sert düştü! mask

Altın fiyatları son dakika gelişmeleri, hafta sonu da yakından takip ediliyor. Yatırımcılar başta olmak üzere, hediye amaçlı bu değerli metale yönelenler, altın fiyatları canlı alış satış rakamlarını öğrenmeye çalışıyor. Altın fiyatları, 25 Haziran 2022 Cumartesi gününe sert bir düşüşle girdi. Dün akşam saatlerinde piyasalarda düşüş yaşanırken altın da bundan etkilendi. Peki, altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL oldu? İşte, canlı rakamlarla bugünkü altın fiyatları kuru...

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25 Haz 2022 - 09:54 - Ekonomi

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