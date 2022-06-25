25 Haz 2022 - 09:54- Ekonomi

Altın fiyatları sert düştü!

Altın fiyatları, piyasaların kapalı olduğu hafta sonunda da en çok araştırılanlar arasında bulunuyor. Dün akşam saatlerinde piyasalarda aşağı yönlü bir ivme yaşanırken altın fiyatları da bundan etkilendi. Buna bağlı olarak gram altın fiyatı, çeyrek altın fiyatı, yarım altın fiyatı ve diğer altın türleri de düştü.