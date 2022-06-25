O plajlar hariç denize girmek yasaklandı

Kandıra Kaymakamlığı tarafından yapılan duyuruda şöyle denildi: "Saygıdeğer vatandaşlarımız olumsuz hava/deniz şartları sebebiyle bugün içinde Kandıra ilçemizde bulunan Bağırganlı, Seyrek, Kerpe ve Kovanağzı plajları dışında bulunan tüm plajlarda denize girmek tehlikeli ve yasaktır."