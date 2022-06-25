Benhur Keser: Adım hain, adım primci, adım paracı… Siz olsanız bu şartlarda KALIR MIYDINIZ?

2 sezon önce Bandırmaspor’dan kiralık olarak Kocaelispor ile anlaşan, geride bıraktığımız sezon Bandırma ekibine bonservis bedeli ve sonraki satıştan yüzde 20 pay ödenmesi koşulu ile tüm hakları ile Kocaelispor’a geçen Benhur Keser gazetemize samimi açıklamalarda bulundu. Yeşil siyahlı ekiple 30 Haziran 2024’e kadar sözleşmesi bulunan kanat oyuncusu bu sezonun kendisi için oldukça yıpratıcı geçtiğini ifade etti ve “Adım hain, adım primci, adım paracı… Siz olsanız bu şartlarda kalır mıydınız?” diye konuştu.

BAŞARAMADIK

Bu sezon yaşananları aktaran 1996 doğumlu futbolcu şu ifadelere yer verdi: Her şeyden önce Kocaelispor’da forma giydiğim için çok onurluyum. Burası çok güzel ama bir o kadar da zor bir camia… Bu sezon hiç iyi geçmedi. Yazılacak, anlatılacak çok şey var. Sadece takım değil, şehir de düşüyor ve bunun üzerimde yarattığı rahatsızlığı fazlası ile hissediyorum. Kalması için çok uğraştık kısmet olmadı, kısacası başaramadık. Ancak bu takımı sadece futbolcular düşürmedi. Herkesin bu başarısızlıkta payı var.

AYNI MAÇTA HEM SÖVDÜLER HEM KAHRAMAN İLAN ETTİLER

Bu şehir duygularını çok sert ve anlık yaşıyor. Geçen sezonki Hekimoğlu Play-Off ikinci maçı oynanırken ağır hakaretlere maruz kalmışım. Ancak aynı maçta penaltı yaptırdım ve Tahir arkadaşım da golü atınca belki de o gün 1. Lig’e çıktık. Maçın ardından ise kahraman ilan edildim. Dakikalar önce sövülen ben dakikalar sonra göklere çıkarıldım. Bu sezon başında, Dino varken ve işler iyi giderken “Kiralık katil” olarak adımı kazıyanlar, şimdi ise hain, primci, paracı diyor. Benim için bu sezon çok yıpratıcı… Siz olsanız bu şartlarda kalır mıydınız?

PRİM OLAYI

Gelelim prim olayına… Bir video düştü ben “45” diyorum. İnsanların, oradaki ironiyi anlayacak kadar futbol aklı vardır. Manisa’nın plakasından hareket ettim ve bunu dedim. “41” deseydim emin olun “Benhur İzmitli oldu… Helal olsun” diyenler bile çıkardı. Şu da var… Orası soyunma odası, yani bizim mahremimiz. Burada her şey söylenebilir, konuşulabilir. Buradan bu görüntünün çıkması da sadece beni değil tüm takımı çok zor durumda bıraktı. Kazandığımız maçın tadını çıkaramadık, yediğimiz hakaretin, linçin haddi hesabı yoktu.

BU İNSANLAR NE VEFASIZ

Aile benim kırmızı çizgimdir… Onlar da günlerce canları sıkkın gezdiler. Geçen yıl üst lige çıktığımız için tepkiler yarıda kaldı, bu sezon düştük ve nefret sahipleri ağızlarından resmen lav akıttılar. Geçen gün eve geldim, annem ağlamış. Ne oldu dedim. İlk başta konuşmak istemedi. Soruyu tekrar ettim “Ya oğlum bu insanlar ne kadar vefasız, senden ne istiyorlar, bu kadar hakareti yiyecek ne yaptın?” dedi. “Anne okuma şunları” dedim ancak annemi öyle görünce çok sinirlendim, kendime zarar bile verebilirdim.

KİMSE BENİM İÇİN MÜCADELE ETMEDİ DİYEMEZ

Bu sezon birçok kişi kaçarken, sorumluluk aldım. Benhur Keser olarak hiçbir maçta mücadelemden taviz vermediğim gibi, takım içindeki birçok olumsuzluğu gidermek için diğer kaptanlarımız Musa Nizam ve Korcan ağabeylerle birlikte elimden geleni yaptım. Doğru, goller kaçırdım ancak bir kişi bile bana mücadele etmedi, koşmadı, istemedi, kaçtı diyemez! Ortalama 11, 12 kilometrelik mesafelerim var. Küme düştük, dünyamız karardı ancak vicdani olarak baktığımda başım dik, alnım ak!

ELİMDEN GELENİN EN İYİSİNİ YAPMAYA ÇALIŞTIM

Bu sezon 9 gol attım, asistler yaptım. Söylendiği kadar faydasız olmadım. Şimdi “Benhur yüzünden düştük” deniliyor ya ben de çıkıp “Bu takıma 15 puan kazandırdım” mı diyeyim? Bu benim işim ve en iyisini yapmak zorundayım. Toplantılar oldu “Benhur git”, açılışlar oldu “Benhur git” forma tanıtımı yapılacak “Benhur giy”… Saha dışında istenilen her şeyi yerine getirdik. Saha içinde de dışında da gereken fedakarlığı fazlası ile yaptığımı düşünüyorum.

OLAN YERLİ FUTBOLCUYA OLUYOR

Yabancıların dinleri imanları para olduğu için neredeyse hepsi 3-5 bin lirayı kovaladı, parası yatmayınca salağa yatanlar oldu. Biz ise aylarca kuruş almadık, sözleşmemizde “Sezon sonu verilir” deniyordu çünkü. Allah var, yönetimimiz sağ olsun paradan kaçmadı ve bu konuda gereğini fazlası ile yaptı. Küme düşünce ise olan yerli futbolcuya oldu. Yabancılar ülkesi ya da dünyanın öbür ucuna gidecek, biz ise bu ülkede kalacağız.

PARAYLA PULLA İŞİM YOK

Kocaelispor’da 2 yılımı geçirdim. “İzmitli” “Kiralık Katil” yakıştırması yaptılar, “O artık bizden birisi” dediler. Ancak sonunda “Hain” ilan edildim. Bakın, benim parayla, pulla işim yok. Sözleşmemde 1.2 milyon yazıyor. Gelen yabancıların ya da yerli transferlerin rakamlarını siz benden daha iyi biliyorsunuz. Kocaelispor ile sözleşmem devam ediyor. Ne olur ne biter bilemiyorum. Benim ile ilgili bonservis belirlediler. En ciddi görüşmeyi Samsunspor ile yaptım. 1. Lig’den de Süper Lig’den de arayan kulüpler var. Süreci menajerim takip ediyor. Ben size ne desem yanlış olur.

ONU DA İSPAT EDECEĞİM

3’den 2’ye çıktım -2. Lig’de yapamaz- dediler.. 2’den 1’e çıktık -1. Lig Benhur için ağır gelir- dediler. Allah’a şükür hiç sırıtmadım, dahası rakipler tarafından özel önlem alınan futbolculardan birisi oldum. Şimdi ise -Benhur kim Süper Lig kim- diyorlar. Allah nasip ederse, onu da ispat edeceğim. Devre arasında Kasımpaşaspor’a gitmedim. Madem -Ben kimim- neden Süper Lig’den teklif gelsin ki?

NE KAÇMASI!

Adana maçı öncesi “Kaçtı” dediler. Ne kaçmasından bahsediyorlar. Bilmeden etmeden yazıyorlar. Fırat hoca ve birkaç kişi maç öncesi tesiste oturduk. Fırat hocaya son maçta mutlaka oynamak istediğimi söyledim. Hatta ısrar ettim. O anki atmosfer ve algıların beni sıkıntıya sokacağını söyledi. Ben “Göğüs gererim, o maça çıkmak istiyorum” diye tekrar ettim. Kabul edemeyeceğini söyledi. Hocamıza da bunu herkes sorabilir.

GİTTİĞİM YERDE 41’İ GİYECEĞİM

Gerçekçi olacağım… Gitmek istiyorum… Eşim benden daha fazla yıprandı. Bursa’da 35 dakika yüzüme bakıp eşime, çocuğuma, aileme küfür ettiler. Neden? Kocaelispor’u savunduğum için… Kendi şehrimde de yemediğim küfür kalmadı. Gerçekten bunları hak etmedim. Açıkçası bu kadar yıpranmışlığın ardından ne kadar adapte olurum, takıma ne kadar katkı sağlarım bilemiyorum. İyi niyetli, gerçek Kocaelispor taraftarından Allah razı olsun. Kimseye bir kırgınlığım yok. Ben şehri çok sevdim, eşim de öyle… Ancak linç kültürü bu şehirde inanılmaz seviyede. Ben biraz duygusalım, profesyonel bakma konusunda deneyimsizim. Eğer yollarımız ayrılırsa gittiğim yerde de 41’i gideceğim.