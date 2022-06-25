Her şey Karamürsel Gençlik için!

Erkekler Bölgesel Basketbol Ligi finallerinde yer alan Karamürsel Gençlik, Çayırova Belediye Basketbol’un ardından adını 2. Lig’e yazdırdı. Kocaeli basketbolu adına yaşanan çifte sevinç şehirde memnuniyetle karşılanırken, yıllık maliyeti sadece 120 bin lira olan Karamürsel temsilcisi çok ayrı bir başarıya da imza attı. 2. Lig’de mücadele edecek olan Karamürsel temsilcisi için ilçenin destek vermesi için harekete geçildi.

MERİH DEMİRAL DESTEK OLUR

Bölge insanı ve sporseverler “Bu takım için kampanya başlatılsın, Karamürsel’in adını Türkiye’ye duyuralım. Rekabet için 2. Lig’de bütçe lazım. Sadece Karamürsel’deki değil Kocaeli’deki iş insanları da desteğe dahil olmalı” diyor. Türkiye’deki profesyonel takımlarda oynayan Karamürselli futbolcular, kısa bir süre önce İtalya’nın Atalanta takımının bonservisini aldığı gururumuz Merih Demiral’ın da ilçesinin kulübüne destek olması bekleniyor.

EL UZATILMALI

Sadece 120 bin bütçe ile 2. Lig’e çıkan takımın 2. Lig’de güçlü takımlarla mücadele edebilmesi için katkıya ihtiyaçları olduğunu ifade eden Başantrenör Turgut Taşçı şu şekilde konuştu: Bu takıma el uzatıldığı takdirde daha önemli başarılara imza atabilecek bir noktaya geliriz. Mevcut kadroya yapılacak 2-3 takviye ile filmin sonu bizim için iyi gider.

YÜREKLİ İNSANLARLA BAŞARDIK

Gerçekten kolay olmadı. Çok genç ancak oldukça yürekli bir oyuncu grubu ile zoru başardığımızı düşünüyorum. Buraya şampiyon da dönebilirdik. Çayırova maçında birçok pozisyonda lehimize çıkması gereken kararlar verilmedi. Zaten ertesi gün maçın hakemleri samimi bir şekilde geldiler ve düşüncelerini ilettiler. Bu işler bütçe işi sonuçta. Ancak bizim artımız basketbolcu da yetiştiriyoruz. Yeni sezonda da Karamürsel’i ve Kocaeli’yi en iyi şekilde temsil etmeye çalışacağız.

TEŞEKKÜR EDERİM

Sponsorlarımız GOTİK Yapı sahibi Bülent Yılmaz’a, URSTUR sahibi Fatih Erbaş’a, Zincirlikuyu İnşaat sahibi Sami Çakar’a, Merke İnşaat sahibi Ekrem Can’a, FASDAT Genel Müdürü Celal Oktay’a, VED Optik sahibi Vedat Talu’ya, Saklı Cafe sahibi Hasan Fehmi Serdal Aslan’a katkılarından dolayı şahsım ve kulübüm adına teşekkür ediyorum.

SADECE ÇAYIROVA’YA YENİLDİLER

Balıkesir’deki final grubu maçlarında ilk gün İstanbul Kadıköy’ü 89-69, ikinci gün Ordu Ulubey Oktamış’ı 83-58 ile geçen Karamürsel Gençlik üçüncü maçında Çayırova Belediye Basketbol’a 82-73 yenilse de yarı final maçında Erzincan İliç Spor’u 69-53 yenerek Türkiye Basketbol 2. Ligi’ne yükseldi.

UĞURLU ŞEHİR BALIKESİR

Balıkesir ile çok derin anılarının olduğunu belirten Taşçı “1977-78 sezonunda sporcu olarak Oyak Reno ile final oynadık maçı 75-74 kaybettik. Yönetici olarak Karamürsel Spor Futbol takımı ile Balıkesir’de 3. Lige çıkartma başarısını gösterdik. Şuan yönetim kurulundaki 3-4 arkadaşımız o gün de bu başarıya imza atanlar arasındaydı. Bu yıl yine Balıkesir’de Karamürsel Gençlik Spor Kulübü, Türkiye Basketbol 2. Ligi’ne yükseldi” dedi.