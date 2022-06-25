İrfan Özkartal: Finalin kaybedeni olmadı

Spor adamı Metin Özkan’ın her salı düzenlediği halı saha maçları bereketli bir şekilde devam ediyor. Son maçta 10. Altın Kiraz Futbol Turnuvası’nın şampiyonu Lounge Saray Simit takımı sahibi İrfan Özkartal kazandıkları kupayı saha ortasına koydu “Bu başarıda herkesin katkısı var. Emek veren herkese çok teşekkür ederim” dedi.

10.’SUNDA BİZİM OLDU

Özkartal maçın ardından tatlı ve karpuz ikramında bulundu ve şu şekilde konuştu: Geçen yıl finalde kaybetmiştik. O gün Mitat Atalay kardeşime -Kupayı seneye biz kazanacağız- dedim. Nitekim öyle de oldu. Şampiyonluğun Altın Kiraz’ın 10.’suna denk gelmesi de bizleri ayrıca sevindirdi. Altın Kiraz organizasyonunu Metin Özkan abimiz gerçekten çok iyi yapıyor. Ekibi de işinde çok usta. Bizler de böylesi bir organizasyonda yer aldığımız için mutluyuz.

GERİ ADIM ATMADIK

Final maçı ise inanılmaz bir atmosferde oynandı. Finale çıkan takımlar kendilerini Şampiyonlar Ligi finalindeymiş gibi hissetti. İki takım futbolcuları sivilde çok iyi arkadaş olsa da kupayı kaybetmek istemiyorlardı. Kendi kalemize attığımız golle geriye düştük. Herkesin bitti dediği anda futbolcularımız geri adım atmadı ve uzatmada attığımız golle maçı penaltılara götürdük.

HAKEM MEHMET GÜNGÖR MAÇA KALİTE KATTI

Maç boyunca hakem kardeşimiz Mehmet Güngör de çok doğru kararlar verdi ve maçın kalitesini de değerli klasman hakemimiz Mehmet Güngör’ün yönetimi de artırdı. Kullanılan penaltıların ardından ise şampiyonluk bize nasip oldu. Öncelikle finaldeki rakibimiz Eti Group takımı sorumlusu Ecevit Eti abimize ve futbolcularımıza çok teşekkür ederim. Bu sezonun iki şampiyonu vardı. İki takım da o kadar iyi mücadele etti ki bence finalin kaybedeni olmadı. 11. Altın Kiraz Futbol Turnuvası’nı şimdiden beklemeye başladık.