Şener Söğüt, Körfezli şampiyon futbolcuları ağırladı

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Körfez Gençlerbirliği Spor Kulübü bünyesinde futbol eğitimi alan ve U-14, U-16 ve U-18 kategorilerinde şampiyonluk yaşayan sporcularla yemekte bir araya geldi.
SİSTEMİMİZ GERÇEKTEN İYİ
Nazende Sosyal Tesisleri’nde gerçekleştirilen buluşmaya, Başkan Yardımcısı Osman Yurt, Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Ali Osman Baş ile kulüp yöneticileri ile antrenörler de katıldı. Başkan Söğüt, “Gerçekten güzel bir eğitim sistemimiz var. Bunu peş peşe gelen başarılarla da görebiliyoruz. Her branşta şampiyonlar yetişiyor ve bu başarılarını milli forma ile süslüyorlar.
EĞİTİMİ ÇOK ÖNEMLİ
Körfez adeta bir sporcu fabrikasına dönüştü. Tabi bu başarıda antrenörlerimizin ve onları bize teslim eden velilerimizin emeği çok büyük. Sizlerden ise bazı konulara dikkat etmenizi istiyorum. Öncelikle eğitiminizi asla aksatmayın. Ve başarılı olmak için çalışmaktan asla vazgeçmeyin.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.