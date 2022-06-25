Şener Söğüt, Körfezli şampiyon futbolcuları ağırladı

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Körfez Gençlerbirliği Spor Kulübü bünyesinde futbol eğitimi alan ve U-14, U-16 ve U-18 kategorilerinde şampiyonluk yaşayan sporcularla yemekte bir araya geldi.

SİSTEMİMİZ GERÇEKTEN İYİ

Nazende Sosyal Tesisleri’nde gerçekleştirilen buluşmaya, Başkan Yardımcısı Osman Yurt, Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Ali Osman Baş ile kulüp yöneticileri ile antrenörler de katıldı. Başkan Söğüt, “Gerçekten güzel bir eğitim sistemimiz var. Bunu peş peşe gelen başarılarla da görebiliyoruz. Her branşta şampiyonlar yetişiyor ve bu başarılarını milli forma ile süslüyorlar.

EĞİTİMİ ÇOK ÖNEMLİ

Körfez adeta bir sporcu fabrikasına dönüştü. Tabi bu başarıda antrenörlerimizin ve onları bize teslim eden velilerimizin emeği çok büyük. Sizlerden ise bazı konulara dikkat etmenizi istiyorum. Öncelikle eğitiminizi asla aksatmayın. Ve başarılı olmak için çalışmaktan asla vazgeçmeyin.