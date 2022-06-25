Gölcüklü basketbolcular yenilmiyor

Gölcük Belediyespor U-12 Basketbol Takımı, Kocaeli U-12 Basketbol Ligi müsabakasında Kocaeli Gelişim Spor Kulübü’nü 54-51 yenerek hem gruptaki liderliğini hem de namağlup unvanını korudu. Grup maçlarında 16 maçını da kazanarak birinci olan Gölcük ekibi gücünü ortaya kodu.
CENTİLMENLİK HAKİMDİ
Tribünlerin dolu olduğu maçta seyirci desteğini de arkasına alan Gölcük Belediyespor U-12 takımı oyuncuları mücadelenin ardından büyük sevindiler. Futbolcular maçın ardından tribünlere giderek galibiyeti aileleri ve yakınları ile kutladılar. Galibiyet serisini ise 22’ye yükselen Gölcük Belediyespor rakip takım oyuncularını da centilmence tebrik etti takdir topladı.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.