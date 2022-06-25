Gölcüklü basketbolcular yenilmiyor

Gölcük Belediyespor U-12 Basketbol Takımı, Kocaeli U-12 Basketbol Ligi müsabakasında Kocaeli Gelişim Spor Kulübü’nü 54-51 yenerek hem gruptaki liderliğini hem de namağlup unvanını korudu. Grup maçlarında 16 maçını da kazanarak birinci olan Gölcük ekibi gücünü ortaya kodu.

CENTİLMENLİK HAKİMDİ

Tribünlerin dolu olduğu maçta seyirci desteğini de arkasına alan Gölcük Belediyespor U-12 takımı oyuncuları mücadelenin ardından büyük sevindiler. Futbolcular maçın ardından tribünlere giderek galibiyeti aileleri ve yakınları ile kutladılar. Galibiyet serisini ise 22’ye yükselen Gölcük Belediyespor rakip takım oyuncularını da centilmence tebrik etti takdir topladı.