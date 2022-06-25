Darıcalı Taylan’dan Avrupa beşinciliği geldi!

Darıca Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü’nün Milli Karatecisi Taylan Cemal Sakin, Avrupa beşincisi oldu.
HAKEM KARARLARIYLA!
Çekya’nın Başkenti Prag’da gerçekleştirilen Avrupa Ümitler, Gençler ve 21 Yaşaltı Karate Şampiyonası’nda Darıca Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü’nden Taylan Cemal Sakin, Milli formayla tatamiye çıktı. İlk kez Milli Takımla Avrupa Şampiyonası’nda mücadele eden sporcumuz, normal sürelerde hiç yenilmemesine rağmen hakem kararlarıyla madalya şansını kaçırdı ve Avrupa Beşincisi oldu.
MADALYA KILPAYI KAÇTI
Ümit Erkekler 70 kiloda tatamiye çıkan Taylan Cemal Sakin, tur maçlarını geçtikten sonra yarı finalde Alman rakibiyle 1-1 kaldı. İlk sayı avantajı nedeniyle final şansını kaçıran Milli sporcumuz bronz madalya mücadelesinde ise 0-0 biten karşılaşmada da hakem kararıyla yenilenerek ilk kez katıldığı Avrupa Şampiyonası’nı beşinci bitirdi. Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık genç sporcuyu mücadelesinden ötürü tebrik etti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.