25 Haz 2022 - 14:32- Spor G: 25 Haz 2022 - 14:34

Darıcalı Taylan’dan Avrupa beşinciliği geldi!
Darıcalı Taylan’dan Avrupa beşinciliği geldi! mask

Darıca Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü’nün Milli Karatecisi Taylan Cemal Sakin, Avrupa beşincisi oldu.

HAKEM KARARLARIYLA!

Çekya’nın Başkenti Prag’da gerçekleştirilen Avrupa Ümitler, Gençler ve 21 Yaşaltı Karate Şampiyonası’nda Darıca Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü’nden Taylan Cemal Sakin, Milli formayla tatamiye çıktı. İlk kez Milli Takımla Avrupa Şampiyonası’nda mücadele eden sporcumuz, normal sürelerde hiç yenilmemesine rağmen hakem kararlarıyla madalya şansını kaçırdı ve Avrupa Beşincisi oldu.

MADALYA KILPAYI KAÇTI

Ümit Erkekler 70 kiloda tatamiye çıkan Taylan Cemal Sakin, tur maçlarını geçtikten sonra yarı finalde Alman rakibiyle 1-1 kaldı. İlk sayı avantajı nedeniyle final şansını kaçıran Milli sporcumuz bronz madalya mücadelesinde ise 0-0 biten karşılaşmada da hakem kararıyla yenilenerek ilk kez katıldığı Avrupa Şampiyonası’nı beşinci bitirdi. Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık genç sporcuyu mücadelesinden ötürü tebrik etti.

25 Haz 2022 - 14:32 - Spor

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