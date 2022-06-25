İzmitli cimnastikçilerde hedef FİNAL!

Türkiye Şampiyonaları’nda fırtınalar estiren İzmit Belediyespor Kulübü Cimnastik Takımı, Bursa’da düzenlenecek olan Anadolu Yıldızlar Ligi Yarı Finalleri’nde final bileti kazanmak için ter dökecek Başantrenör Tolga Havuç ve antrenör Semih Yılmaztürk koordinatörlüğünde yarışmaya katılacak olan ekibimiz Safiye Miray Özcan, Beren Devrim, Asya Şahende Dalkıran, Nil Çolak ve Elif Beren Gülpınar’dan oluşuyor.

HAVUÇ: ÇOK İYİ YOLDAYIZ

Yarışma öncesi açıklamalarda bulunan İzmit Belediyespor Cimnastik Takımı Başantrenörü Tolga Havuç; “Pandemi sonrası ilk kez kurulan cimnastik takımımızın asıl hedefi önümüzdeki yıl olmasına rağmen, sporcularımız kendinden büyüklerle de kıyasıya yarışıyor. Bursa’da yine önemli bir organizasyonda yer alacağız. Bizlere her zaman destek olan İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet’e, Kocaeli cimnastik ailemiz adına bir kez daha teşekkür ediyoruz” dedi.