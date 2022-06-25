25 Haz 2022 - 14:33- Spor G: 25 Haz 2022 - 14:34

Nene Hatun’da mutlu son
Nene Hatun’da mutlu son mask
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tesis ve saha sıkıntısından dolayı maçlarını başka ilçelerde oynamak zorunda kalan Darıcalı kulüplere muhteşem bir kompleks kazandırdı. Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Darıca Belediyesi ile birlikte çalışma yürüten Büyükşehir, Nene Hatun Amatör Spor Kompleksi’ne 60x90 ve de 45x90 ebatlarında iki futbol sahası inşa etti.

HER ŞEY VAR

FIFA standartlarına uygun hale getirilen iki sahanın dışında tribünleri yapan ve batı tribünün hemen yanına da sağlıklı yaşam için spor aletleri monte eden Büyükşehir, spor adına önemli bir hizmeti daha yerine getirdi. Soyunma odalarının da yer aldığı idari binanın yapımı ise Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından tamamlandı.

DARICALI KULÜPLER

Darıca Gençlerbirliği altyapısı

Darıca Belediyesi Eğitim Spor Kulübü

Darıca Martıspor

Darıca Türkeli Gençlikspor

Darıcaspor

Darıca Kale Bayramoğlu

Darıca Marmara Osmangazi

Darıca Birlikspor

25 Haz 2022 - 14:33 - Spor

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