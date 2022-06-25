Nene Hatun’da mutlu son

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tesis ve saha sıkıntısından dolayı maçlarını başka ilçelerde oynamak zorunda kalan Darıcalı kulüplere muhteşem bir kompleks kazandırdı. Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Darıca Belediyesi ile birlikte çalışma yürüten Büyükşehir, Nene Hatun Amatör Spor Kompleksi’ne 60x90 ve de 45x90 ebatlarında iki futbol sahası inşa etti.
HER ŞEY VAR
FIFA standartlarına uygun hale getirilen iki sahanın dışında tribünleri yapan ve batı tribünün hemen yanına da sağlıklı yaşam için spor aletleri monte eden Büyükşehir, spor adına önemli bir hizmeti daha yerine getirdi. Soyunma odalarının da yer aldığı idari binanın yapımı ise Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından tamamlandı.
DARICALI KULÜPLER
Darıca Gençlerbirliği altyapısı
Darıca Belediyesi Eğitim Spor Kulübü
Darıca Martıspor
Darıca Türkeli Gençlikspor
Darıcaspor
Darıca Kale Bayramoğlu
Darıca Marmara Osmangazi
Darıca Birlikspor
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.