Berat Kartal ile 5 yıl daha

Kocaelispor’un gelecek vaat eden futbolcularından Berat Kartal’ın sözleşmesi 2027’ye kadar uzatıldı. Genç futbolcu için Brunga Tesisleri’nde imza töreni düzenlendi. Alt yapıdan sorumlu yöneticiler Zeynel Abidin Akyol ve Dursun Özdemir de törende yer aldı. Bu sezon A takımla Adanaspor ile oynanan sezonun son karşılaşmasında sahaya çıkan ve futbolu ile hayli dikkat çeken Berat, U-19 takımının değişmez ismiydi. Bu sezon U-19 Elit Lig’de 34 maça çıkan kanat forvet toplam 2620 dakika sahada kaldı ve 3 de gol attı.