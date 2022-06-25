Zafer Partisi’nden Türk Metal’a ziyaret

Fabrika temsilcilerinin de hazır bulunduğu ziyarette, Zafer Partisi Kocaeli İl Başkanı Vedat Çalık konuşmasında,“İstiklal Harbimizin üzerinden 100 sene geçtiği bugünlerde yine ülkemize emperyalizm saldırmaktadır. 100 sene önce Anadolu’da Türk Milletinin hukukuna son vermek için kiralık Yunan ordusunu kullanan emperyalizm bu kez kavimler göçü benzeri bir stratejik göç mühendisliği ile Türkiye’ye sürdüğü milyonlarca sığınmacı ve kaçak ile ülkemizin istikrarına ve birliğine saldırmaktadır.

“TÜRK DEVLETİNİ GERİ VEREBİLECEK TEK PARTİ”

Türk kentleri, ilçeleri adım adım örtülü istila ediliyor. Emperyalizm askeri okullarında ülkemize yönelik yönlendirilmiş göçleri, politik savaş olarak adlandırıyor. Amaçları, Türkiye’yi sığınmacılar üzerinden iç çatışmaya sürüklemek ve Türkiye bu iç çatışma ile mücadele ederken, Türkiye’den güney ve doğu Anadolu’yu koparmaktır. Bugünden itibaren Türk Milletinin iradesi Türk siyasetinde temsil edilmektedir. Zafer Partisi Türk Milletine Türk Devletini geri verebilecek tek partidir” ifadelerini kullandı.

“LOGOMUZDA BOZKURT VAR”

Zafer Partisi il başkanlığı heyetinin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Türk Metal Sendikası Kocaeli Şube Başkanı Yakup Yıldız ise, “Türk Metal Sendikası 1963 yılında Sayın Mustafa Özbek tarafından kurulan vatansever insanların bir arada olduğu sendikadır. Sendikamızın logosunda Bozkurt bulunmaktadır. Sendikamız özellikle Türk Cumhuriyetlerinde etkin kültürel faaliyetler gerçekleştirmek olup kardeş Türk toplulukları ile bağlarımızı güçlendirmektedir. Zafer Partisi İl Başkanlığı’nın şubemize gerçekleştirdiği ziyaretten mutlu olduk. Değerli başkan ve genç yönetimine en kısa zaman da iade-i ziyaret de bulunacağız” dedi. nİsimsiz