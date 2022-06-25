Muhtarlar sorunlarını bir bir anlattı

Darıca Belediyesi CHP Meclis Üyeleri Özkan Sarıtoprak, Şadi Güven, Ayhan Şen, Mustafa Yılmaz ve Osman Demir, Darıca’da bulunan muhtar ziyaretleri turuna başladı. İlk olarak; Fevzi Çakmak, Sırasöğütler, Abdi İpekçi, Osmangazi ve Bayramoğlu Mahalle Muhtarlarını ziyaret etti.

“SORUNLARA EN İYİ ÇÖZÜMLERİ GETİRECEĞİZ”

Ziyaretlere ilişkin bilgi veren CHP Grup Sözcüsü Özkan Sarıtoprak, “Yereldeki sorunlar ve ihtiyaçlar en iyi mahalle muhtarlarımız tarafından tespit ediliyor. Biz de Darıca’mızın sorunlarını önemsediğimiz için bu sorunları ilk ağızdan yani muhtarlarımızdan dinlemek için muhtar ziyaretlerimize başladık. Demokrasinin ilk halkasını oluşturan muhtarlarımız için iktidara ilk geldiğimizde ‘Muhtarlık Kanunu’nu çıkaracağız. Muhtarlarımız için bir muhtarlık bütçesi oluşturacağız. Muhtarlar sosyal yardımların dağıtılmasında etkin bir rol üstlenecek. Bizleri en iyi şekilde ağırlayan, mahallelerinin sorunlarını bizlerle paylaşan muhtarlarımıza teşekkür ederiz. Önümüzdeki günlerde muhtar ziyaretlerimize devam edeceğiz. CHP olarak seçimlere önde giren partiyiz. Her kesimden vatandaşımızı dinleyip sorunlara en iyi çözümleri getireceğiz” dedi.