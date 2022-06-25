25 Haz 2022 - 15:30- Gündem G: 25 Haz 2022 - 15:32

Çerkes Sürgünü, Yeniden Doğuş Dans gösterisiyle gözler önüne serilecek

Çerkes Sürgünü’nün yıl dönümünde Büyükşehir’in katkılarıyla hazırlanan anlamlı gösteri yarın akşam KKM’de sahnelenecek
Çerkes Sürgünü, Yeniden Doğuş Dans gösterisiyle gözler önüne serilecek mask

İnsanlık tarihindeki en büyük trajedilerden biri olan Çerkes Sürgünü, “Yeniden Doğuş 1864 Kafkasya’dan Anadolu’ya Bir Sürgün Hikâyesi” adlı dans gösterisiyle sergilenecek. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kağıtspor Kulübü ve Kafkas derneklerinin katkılarıyla perde açacak ücretsiz dans gösterisi, yarın akşamı Kocaeli Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecek. Sanat yönetmenliği ve koreografisini Mecit Moğol’un yaptığı gösteri 19.30’da başlayacak.

KKM’DE TARİH KORİDORU KURULACAK

Anlamlı dans gösterisi öncesinde KKM fuayesinde Çerkes Soykırımını Anma Afiş Yarışması’nda jüri özel ödülü ve mansiyon ödüllerine layık görülen eserler sergilenecek. Sergide ayrıca anonim eserlerin yanı sıra ressam Faruk Kutlu’nun resimleriyle eski Çerkesya Haritası yer alacak.

25 Haz 2022 - 15:30 - Gündem

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