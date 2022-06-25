Yıldız Demir Çelik, ‘Steelgo’ ile hızlı teslimat dönemini başlatıyor

Demir çelik sektörünün dinamik oyuncusu Yıldız Demir Çelik, müşterilerinin taleplerine daha hızlı yanıt vermek amacıyla hayata geçirdiği projelerine bir yenisini daha ekledi. Stargate adlı dijital çözümle müşterileriyle hızlı bir iletişim platformu kurgulayan Yıldız Demir Çelik, şimdi de sektörde bir ilke imza atarak bir gün içinde ürün teslimatını sağlayacak olan “Steelgo” hizmetini başlatıyor.

HIZLI TESLİMAT

En çok tercih edilen ürünlerin, Yıldız Demir Çelik tarafından stoğa üretim felsefesiyle planlanarak stokta tutulması ve müşterilere hızlı bir şekilde ulaştırılmasını hedefleyen Steelgo ile müşterilerin gün içinde saat 16.00’ya kadar verdikleri siparişleri, ertesi gün araçlara yüklenerek yola çıkacak. Müşteriler siparişlerini adreslerinin bulunduğu konuma göre aynı gün ya da bir sonraki gün teslim alabilecek.

“ÇELİĞİN KISAYOLU”

Steelgo’nun hız ve çeliğin birleşimini temsil ettiğini söyleyen Yıldız Demir Çelik Genel Müdür Yardımcısı Erhan Özdemir, “Çeliğin Kısayolu’mottosuyla çağın gerektirdiği dijital dönüşüme ayak uyduran bir marka olma hedefimiz doğrultusunda Steelgo’yu hayata geçirdik. Adından da anlaşılacağı gibi hızlı tedarik vaadini hedef kitlemize aktaran bu projemizle hizmette fark yaratarak sürekli tercih edilen bir marka olmayı amaçlıyoruz” dedi.

“BELİRSİZLİKLERİ AZALTARAK DESTEK VERECEĞİZ”

Bu tarz bir müşteri hizmetinin sektörde bir ilk olduğunu belirten Özdemir, “Hizmet kalitesini üst seviyeye çıkarmak, müşteri memnuniyeti artırmak şirketimizin önem verdiği bir alan. Steelgo ile de bu konudaki kararlılığımızı bir kez daha göstermiş olduk. Sektördeki öncülüğümüz sürdürmek, müşteri memnuniyetini en maksimum seviyeye çıkartmak gibi hedeflerimizin yanında müşterilerimizin stok tutma yükünü hafifleterek, fiyat değişikliğinden kaynaklanabilecek belirsizlikleri azaltarak destek vereceğiz” dedi.