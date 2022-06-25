CHP Karamürsel delegeleri ağırladı

Cumhuriyet Halk Partisi ( CHP) Karamürsel İlçe Yönetim Kurulu, kadın kolları ve gençlik kollarıyla beraber delegeleri kahvaltıda ağırladı. Delegelere seslenen CHP Karamürsel İlçe Başkanı Anıl Aksu, partililere görevi devraldıktan sonraki sürede yapılan saha çalışmaları, köy gezileri ve ev ziyaretlerini açıkladığı faaliyet raporunu sundu.
ÇALIŞMALAR HIZLANDI
CHP İl Başkan Yardımcısı Ahmet Çalık ise ilçe yönetim kurulunun göreve başladığı günden bu yana Karamürsel'de ivme yakalandığını, CHP Karamürsel İlçe örgütünün dinamik yapısıyla her alanda varlığını sürdürüp sahada seçmenlere yönelik çalışmalarına hız verdiğini açıkladı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.