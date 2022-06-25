CHP Karamürsel delegeleri ağırladı

Cumhuriyet Halk Partisi ( CHP) Karamürsel İlçe Yönetim Kurulu, kadın kolları ve gençlik kollarıyla beraber delegeleri kahvaltıda ağırladı. Delegelere seslenen CHP Karamürsel İlçe Başkanı Anıl Aksu, partililere görevi devraldıktan sonraki sürede yapılan saha çalışmaları, köy gezileri ve ev ziyaretlerini açıkladığı faaliyet raporunu sundu.

ÇALIŞMALAR HIZLANDI

CHP İl Başkan Yardımcısı Ahmet Çalık ise ilçe yönetim kurulunun göreve başladığı günden bu yana Karamürsel'de ivme yakalandığını, CHP Karamürsel İlçe örgütünün dinamik yapısıyla her alanda varlığını sürdürüp sahada seçmenlere yönelik çalışmalarına hız verdiğini açıkladı.