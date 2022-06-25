Tarhan, Güney Marmara Otoyolu TBMM’ye taşıdı

Güney Marmara Otoyolu nedeniyle, bölge halkının yaşadığı sorunları Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı’na sunduğu soru önergesiyle gündeme getiren CHP Parti Meclisi Üyesi ve Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, “Güney Marmara Yolu olarak da adlandırılan Yalova-İzmit Otoyolu Projesi ile Kuzey Marmara Otoyolu Projesi’nin yapımı 2012 yılında gündeme alındı. Aradan 10 yıl geçti Kuzey Marmara Otoyolu tamamlandı ve iki yıldır kullanımda. Ama Güney Marmara Otoyolunda henüz bir metre mesafe kat edilemedi. Bu iki projede Kuzey’den Gebze, Körfez, Derince ve İzmit ilçe merkezlerinden geçen TEM ve D-100 karayolundaki trafik yükü ile Güney’de ise Karamürsel, Gölcük ve Başiskele ilçe merkezlerinden geçen D-130 Karayolunun trafik yükünü hafifletmek amaçlanmıştı. Ancak bir proje eksik kaldı ve Kocaeli trafiği rahatlatılamadığı gibi bölgede vatandaşlarımızın mağduriyetlerinin oluşmaması için de bir tedbir alınmadı. Sorumuza gelen cevap projenin halen etüt ve proje çalışmalarının devam ettiğini gösteriyor. Ama daha da önemlisi 2012 yılından bu yana bölge halkının yaşadığı mağduriyetten Bakanlığın haberi yok. Proje güzergahındaki parsellerde kamulaştırma, tedbir ve şerh bulunmuyor diye yanıt aldık” dedi.

“TEDBİR VE ŞERH YOK”

2012’den bu yana proje kapsamı alanı içerisinde kalan ve üzerine tedbir konulan araziler, bağ-bahçeler ve şahıs mülklerine ilişkin olarak vatandaştan gelen şikayetleri Meclis gündemine taşıyan Tarhan’ın sorusuna gelen ve Bakan Adil Karaismailoğlu imzalı cevapta “Güney Marmara Otoyolu olarak belirtilen Yalova-İzmit Otoyolunun etüt ve proje çalışmaları devam etmekte olup kamulaştırma işlemlerine henüz başlanmamıştır. Proje güzergahında yer alan parsellere ilişkin Karayolları Genel Müdürlüğünce konulmuş olan satış yasağı, tedbir ve şerh bulunmamaktadır” denildi.