Polis emeklileri 3600 ek göstergeyi AYM’ye taşıyacak

3600 ek gösterge tartışması son haftada da devam ediyor. Önümüzdeki hafta TBMM gündemine gelmesi beklenen konuyla ilgili olarak Polis Emeklileri Derneği Kocaeli Şube Başkanı Ayhan İlhan, “Biz bu konuyla ilgili dilekçe yazdık, meclis başkanlığına ilettik. Türkiye Polis Emeklileri Derneği olarak bir defaya mahsus olarak bu hakkın verilmesini istiyoruz. Bilindiği üzere 2015’te Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) mensuplarının bir defa mahsus olmak üzere 3600’den yararlanmaları sağlandı” dedi.
“BİZ DE İSTİYORUZ”
Açıklamasına devam eden İlhan, “Aynı şeyi biz de istiyoruz. Biz de TSK’ya verilen hakkın Türk Polis Teşkilatı ve emeklilere de verilmesini istiyoruz. Bunun TSK’ya verilip bize verilmemesi anayasaya aykırı, biz de aynı görevi yaptık. Biz daha kötü şartlarda çalıştık. 3600 ek gösterge verilmediği takdirde, dernek olarak konuyu Anayasa Mahkemesi’ne götüreceğiz. TBMM’nin bu konuyu dikkate alacağını düşünüyoruz” dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Suriyeli - Yasa polis emeklilerini kapsıyor.4 yıllık üniversite mezunu 30yil yıpranma ile hizmet süresini dolduran 3600 hakkından faydalaniyor bu vasıflar taşımayan emekliler veya çalışanlar bu vasıfları saglayamazsa 3600 hakkından faydalanamayacak.oldu birde kıdem tazminat farkını isteyin.adam başı 50 bin TL.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.