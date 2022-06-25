Polis emeklileri 3600 ek göstergeyi AYM’ye taşıyacak

3600 ek gösterge tartışması son haftada da devam ediyor. Önümüzdeki hafta TBMM gündemine gelmesi beklenen konuyla ilgili olarak Polis Emeklileri Derneği Kocaeli Şube Başkanı Ayhan İlhan, “Biz bu konuyla ilgili dilekçe yazdık, meclis başkanlığına ilettik. Türkiye Polis Emeklileri Derneği olarak bir defaya mahsus olarak bu hakkın verilmesini istiyoruz. Bilindiği üzere 2015’te Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) mensuplarının bir defa mahsus olmak üzere 3600’den yararlanmaları sağlandı” dedi.

“BİZ DE İSTİYORUZ”

Açıklamasına devam eden İlhan, “Aynı şeyi biz de istiyoruz. Biz de TSK’ya verilen hakkın Türk Polis Teşkilatı ve emeklilere de verilmesini istiyoruz. Bunun TSK’ya verilip bize verilmemesi anayasaya aykırı, biz de aynı görevi yaptık. Biz daha kötü şartlarda çalıştık. 3600 ek gösterge verilmediği takdirde, dernek olarak konuyu Anayasa Mahkemesi’ne götüreceğiz. TBMM’nin bu konuyu dikkate alacağını düşünüyoruz” dedi.