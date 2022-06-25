25 Haz 2022 - 15:35- Gündem G: 25 Haz 2022 - 15:36

Bir şezlong bir şemsiye 60 TL

Kandıra sahillerindeki fiyat tarifesi belli oldu. Kandıra sahillerinde şezlong bu yıl 15 TL olacak. Kerpe’de ise 1 şezlong bir şemsiyenin bedeli 60 TL oldu
Bir şezlong bir şemsiye 60 TL mask

Yaz aylarının vazgeçilmez adreslerinden olan Kandıra sahillerinde yeni fiyat tarifesi belirlendi. Özellikle hafta sonları binlerce kişinin akın ettiği, Kandıra’da bu yılın fiyatları zamlandı. Pandemi nedeniyle iki yıldır zam yapılmayan sahillerde bu yıl ise yeni fiyatlar can sıkan cinste. Kandıra’yla bağlı tüm plajlarda şezlong 15 TL, şemsiye 15 TL, ikili takım ise 30 TL oldu. Kandıra sahillerinde sadece Kerpe’deki sosyete plajı olarak bilenen plaj 60 TL olarak açıklandı.

25 Haz 2022 - 15:35 - Gündem

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Yorumlar

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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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