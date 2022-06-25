Bir şezlong bir şemsiye 60 TL

Yaz aylarının vazgeçilmez adreslerinden olan Kandıra sahillerinde yeni fiyat tarifesi belirlendi. Özellikle hafta sonları binlerce kişinin akın ettiği, Kandıra’da bu yılın fiyatları zamlandı. Pandemi nedeniyle iki yıldır zam yapılmayan sahillerde bu yıl ise yeni fiyatlar can sıkan cinste. Kandıra’yla bağlı tüm plajlarda şezlong 15 TL, şemsiye 15 TL, ikili takım ise 30 TL oldu. Kandıra sahillerinde sadece Kerpe’deki sosyete plajı olarak bilenen plaj 60 TL olarak açıklandı.