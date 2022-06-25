Raşitizm sorunu olan çocuk hasta Atakent Cihan’da ameliyat edildi

İzmit’te yaşayan 8 yaşındaki çocuk hastanın her iki bacağında içe doğru eğrilik bulunuyordu. Yaşı ilerledikçe eğriliğin boyutu da artıyordu. Oluşan eğriliğin yarattığı komplikasyonlar nedeniyle okulda beden eğitimi derslerine katılamamaya başladı. Hastaya farklı birçok sağlık kuruluşunda tedavi için 18 yaşın uygun olduğu belirtildi. Bunun üzerine hasta, Özel Atakent Cihan Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Bilgehan Tosun’a başvurdu.

RAŞİTİZME BAĞLI BACAK EĞRİLİĞİ

Özel Atakent Cihan Hastanesi’nde Prof. Dr. Bilgehan Tosun tarafından gerçekleştirilen muayene ve tetkiklerin ardından hastaya “raşitizme bağlı bacak eğriliği” tanısı konuldu ve ameliyat ile her iki bacağı düzeltme kararı alındı. Planlanan gün ve saatte ameliyata alınan hasta başarıyla tedavi edildi. Özellikli cerrahiler kapsamına giren ve nadir müdahaleler arasında kabul edilen ameliyat hakkında bilgi veren Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Bilgehan Tosun şunları söyledi:

“Raşitizme bağlı bacak eğrilikleri, hastanın yaşının ilerlemesiyle artar. Doğru zamanda müdahale edilmediği takdirde tedavisi zorlaşır. Eğri bacak ameliyatı iki farklı yöntemle uygulanabilir.

HEMİEPİFİZYODEZİS YÖNTEMİ

Klasik yöntemde kemikler kırılır ve bir plaka üzerinde tekrar şekillendirilir. İkinci yöntem ise “hemiepifizyodezis”dir. Bu yöntemle, büyüme kıkırdağına yapılan işlem sayesinde kemiğin büyümesi açısal olarak yönlendirilebilir. Biz hastamıza bu yöntemi uyguladık; bir diğer ifadeyle büyüme kıkırdaklarını platinlerle yönlendirerek müdahale ettik. Gerisini hastamıza bıraktık. Zaman içinde, hastamızın boyu uzadıkça kemiklerindeki şekil bozuklukları kendiliğinden düzelecektir. Kemik yapısında istenen düzelme sağlandığında platinler çıkartılacaktır. Bu ameliyat için ideal olan yaş, 6-8 yaşları arasıdır. Ameliyat sonrasında düzelme, hastaların büyümesi ile artar ve tamamlanır” dedi. Başarıyla tedavi edilen ve genel sağlık durumu iyi olan hasta 1 gecelik yatışın ardından şifa ile taburcu edildi.