Genç Ticaret Elçileri’nde sunum ve ödül töreni yapılacak

Kocaeli Genç MÜSİAD, Uluslararası Öğrenciler Derneği ile ortak düzenlediği Genç Ticaret Elçileri projesi kapsamında şehrimizde bulunan yabancı uyruklu öğrencilerle ülke ticaretine katkı sağlamayı planlıyor. Proje kapsamında katılımcılara eğitimler verildi, çeşitli fabrikalara teknik geziler düzenlendi ve tecrübe paylaşımı programları düzenlendi. Projenin son aşamasında ise katılımcılar ülkelerini anlatacakları sunum yarışmasına katılacaklar.

PROJE LANSMANINA BÜYÜK İLGİ VARDI.

2 Şubat tarihinde MÜSİAD Kocaeli Sosyal Tesislerinde düzenlenen Genç Ticaret Elçileri proje tanıtım ve lansman programına büyük ilgi vardı. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Yaşar Çakmak, Kocaeli Ticaret İl Müdürü Veysi Uzunkaya, MARKA Genel Sekreteri Mustafa Çöpoğlu, MÜSİAD üyesi işadamları ve yabancı uyruklu öğrencilerin katılımıyla lansman programı düzenlendi.

KATILIMCILARA EĞİTİMLER VERİLDİ.

Proje kapsamında 15’i aşkın ülkeden başvuru yapan katılımcılara 8 farklı alanda eğitim verildi. Girişimcilik, Spss, Python, Dış Ticaret, MS Office, Prezi, SAP, Etkili İletişim ve Sunum Becerileri alanlarında eğitim alan katılımcılar 40 saatlik eğitim sürecinden geçtiler. Eğitimlerin dışında katılımcılara yönelik seminer programları düzenlendi. İhracatta Müşteri Bulma Teknikleri, Şirketlerin Dijital Dönüşümü ve E-ticaret, Ortaklık kültürü ve girişimcilik, Yabancı yatırımların korunmasında Uluslararası Hukukun rolü konulu seminerlerle katılımcıların proje sürecindeki etkinliklerinin arttırılması hedeflendi.

10 BİN TÜRK LİRASI ÖDÜL VERİLECEK

Projenin son etabı olan Ülke Sunum Yarışması 29 Haziran Çarşamba günü MÜSİAD Kocaeli Sosyal Tesislerinde düzenlenecek. 15’i aşkın ülkenin yabancı öğrencisinden yarışmaya başvuru yapıldı. Yarışmacılar sunumlarında ülkelerinin genel ekonomik ve siyasi durumları dışında birçok ticari konu üzerine sunum ve anlatımlarda bulunacaklar. Yarışmanın sonucunda birinciye 5.000 TL, ikinciye 3.000 TL, üçüncüye ise 2.000 TL para ödülü verilecek. Yarışmanın jürileri ise Kocaeli Üniversitesi, MÜSİAD ve Uluslararası Öğrenciler Derneği’nden olacak.