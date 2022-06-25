25 Haz 2022 - 15:37- Siyaset G: 25 Haz 2022 - 15:39

DEVA’da billboard krizi büyüyor! “Parasını önceden verdiğimiz yerler engelleniyor”

DEVA Partisi’nin Gebze’de yapacağı ikinci büyük Türkiye mitingi öncesi billboard krizi yaşanıyor. DEVA Partisi İl Başkanı Adem Koç, parası önceden ödenmiş billboardların bile engellenmeye çalışıldığını ifade etti

Serhat Güneş
Serhat Güneş Tüm Haberleri
DEVA’da billboard krizi büyüyor! “Parasını önceden verdiğimiz yerler engelleniyor” mask

2 Temmuz tarihinde gerçekleştirilecek ve Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ın katılacağı mitingle Gebze Mitingi öncesi billboardkrizi yaşanıyor. İlk olarak Gebze İlçe Başkanı Kemal Memiş, Büyükşehir Belediyesi ve Gebze Belediyesi tarafından kendilerine reklam alanı verilmediğini ifade etmişti. Billboardlarda yer bulamayan DEVA partisi ise afiş çalışmalarını hızlandırmıştı.

“KİMSE TÜRK HALKINDAN ÜSTÜN DEĞİLDİR”

Konu ile ilgili açıklama yapan DEVA Partisi Kocaeli İl Başkanı Adem Koç, “Bütün bunların yanı sıra bize ücreti mukabili yer veren kişiler de korkutularak verdikleri mecraları sonradan bize kapatmaları sağlanmaktadır. Bu şekilde baskıya maruz kalan hemşehrilerimizin ve esnafımızın bilgileri bizde mevcut olup gerekirse kamuoyuyla ve mahkeme huzurunda paylaşmaya hazırız. Hiç kimse Türk halkından ve kanunlardan üstün değildir. Tehdit ve şantajla hemşehrilerimize ve partimize yapılan baskıları kabul etmiyoruz, etmeyeceğiz” ifadelerini kullandı.

25 Haz 2022 - 15:37 Kocaeli- Siyaset

Muhabir  Serhat Güneş

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