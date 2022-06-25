Ormanlık alanda bulunan kulübede çıkan yangın söndürüldü

Karamürsel İnebeyli Mahallesi mevkisinde ormanlık alanda bulunan bir kulübede, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Dumanları fark eden vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Alevlerin ormanlık alana sıçramaması için önlem alan ekipler, yangını söndürdü.