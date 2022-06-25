Meteoroloji uyardı: Sağanak yağış geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü güncel hava durumu tahminlerini sosyal medyadan duyurdu. Yedi günlük tahminleri içeren haritayla birlikte yapılan açıklamada, “(26 Haziran- 2 Temmuz 2022) Hava sıcaklıklarının genellikle mevsim normalleri altında, Marmara’nın batısı, Kıyı Ege ve Akdeniz kıyılarında mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.” denildi.

Yayımlanan güncel hava durumu tahminlerine göre, yağışlar pazar (yarın) başlayacak ve hafta boyunca ülkenin büyük bir bölümünde devam edecek. Yağışların salı, çarşamba ve perşembe günü ise etkisini artırması bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son uyarılara göre iç ve kuzey kesimlerde mevsim normallerinin 4 ila 8 altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının önümüzdeki hafta ortasından itibaren artmaya başlayacağı ve iç kesimlerde mevsim normalleri civarına yükseleceği tahmin ediliyor.