26 Haz 2022 - 09:20- Asayiş G: 26 Haz 2022 - 09:24

Amca çocukları arasında kavga çıktı! Yaşlı adam hastanelik oldu

Gebze'de alkollü amca çocukları arasında çıkan kavga esnasında fenalaşan yaşlı adam hastaneye kaldırıldı.
Amca çocukları arasında kavga çıktı! Yaşlı adam hastanelik oldu mask

Olay, Gebze ilçesi Mevlana Mahallesi 868 Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde yaşayan ve alkollü oldukları öğrenilen amca çocukları arasında henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışmanın daha da büyümesi üzerine iki taraf da birbirine girdi. Kavga esnasında taraflardan birisi yanında getirdiği silahı çıkararak ateş etti. Silah seslerini duyan vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan polis ekipleri, kavgayı ayırarak tarafları sakinleştirdi. Tartışma sırasında Atilla A. (65) isimli yaşlı adam fenalaştı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ambulansa alınan yaşlı adam, buradaki ilk müdahalenin ardından tedbir amacıyla Gebze Fatih Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Polis ekiplerinin çalışmaları sonrasında olayda kullanılan silahın kuru sıkı olduğu tespit edildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

26 Haz 2022 - 09:20 Kocaeli/ Gebze- Asayiş

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