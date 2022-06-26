Gebze Balçık Mahallesi Organize Caddesi'ndeki bir fabrikanın tadilatında çalışan R.H, henüz belirlenemeyen nedenle yaklaşık 4 metreden beton zemine düştü. R.H'nin düştüğünü gören fabrika çalışanları, durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıyı Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırdı.