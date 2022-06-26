26 Haz 2022 - 09:35- Asayiş G: 26 Haz 2022 - 09:37

4 metreden beton zemine düştü

Gebze ilçesinde, bir fabrikanın çatısından düşen işçi hastaneye kaldırıldı.
4 metreden beton zemine düştü mask

Gebze Balçık Mahallesi Organize Caddesi'ndeki bir fabrikanın tadilatında çalışan R.H, henüz belirlenemeyen nedenle yaklaşık 4 metreden beton zemine düştü. R.H'nin düştüğünü gören fabrika çalışanları, durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıyı Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırdı.

26 Haz 2022 - 09:35 - Asayiş

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