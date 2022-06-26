Karamürsel KO-MEK’te yaz şenliği tadında açılış

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kursları (KO-MEK) el emeği göz nuru eserlerin yer aldığı ilçe sergilerinin açılışına Karamürsel ile devam etti. Güneşli havada ve KO-MEK müzik grubu eğitmenlerinin seslendirdiği birbirinden güzel eserlerle yaz festivali tadında açılışı yapılan sergide birbirinden güzel eserler ziyaretçiler için sergilendi.

KATILIM YOĞUN OLDU

Karamürsel Kültür Merkezinde gerçekleştirilen ilçe sergisinin açılışına Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Karamürsel Kaymakamı Osman Aslan Canbaba, Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım, STK’lar, mahalle muhtarları ve vatandaşlar katıldı.

KO-MEK İLE KENDİMİ KEŞFETTİM

Açılışta kursiyerler adına konuşma yapan Çini Boyama kursiyeri Şule Can, “KO-MEK’te birçok farklı branşta eğitim aldıktan sonra öğretmenlerimizin tavsiyesiyle de çini boyama kursuna katılmaya karar verdim. Burada aldığım eğitimler sonrasında kendimi geliştirip, Kocaeli Üniversitesi Seramik ve Cam Boyama Bölümüne yazılarak eğitim almaya başladım. KO-MEK sayesinde kendimi keşfettim ve yeniden buldum. Bana bu fırsatı sağlayan KO-MEK’e çok teşekkür ediyorum” dedi.

YILDIRIM: KO-MEK İYİ BİR FIRSAT

Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım ise “Artık hızla gelişen ve değişen bir Türkiye var. Bizi biz yapan değerlerimizle mücadele etmeliyiz. Bu kurslarda edindiğiniz bilgiler sadece sizin için değil çevrenizdeki inşanlar içinde bir aydınlanma sağlıyor. Sizler buralara gelerek sanal alemden kurtulup birbirinize dokunarak, konuşarak, komşuluk ilişkilerinizi geliştirerek, KO-MEK sayesinde sosyalleşiyorsunuz. Bizim tüm hedefimiz sizlere daha iyi hizmetler sunmaktır. Lütfen bize fikirlerinizi, önerilerinizi ileterek çalışmalarımıza renk katın’’ sözleriyle KO-MEK kursiyerlerine teşekkür etti

KO-MEK ÜRETİMİN MERKEZİ OLDU

Karamürsel Kaymakamı Osman Aslan Canbaba, KO-MEK’te verilen eğitimlerin önemine ve kalitesine değinirken, Başkan Büyükakın ise konuşmasında, “KO-MEK’lerimiz şimdiye kadar çok güzel işler yaptı. Ama yeni dönemde KO-MEK başka bir şey yapsın istiyorum. El emekleriniz artık üretime ve ekonomiye dönsün. Biz elimizden gelen her şeyi yapıyoruz ama bunu ileriye götürmek ve kendi işletmenizi kurmak sizin elinizde” ifadesini kullandı.

KO-MEK BOHÇASI NİŞANLI KURSİYERİMİZE VERİLDİ

Konuşmaların ardından KO-MEK Bohçasını yakında evlenecek olan kursiyerimize hediye eden Başkan Büyükakın daha sonra protokolle birlikte açılış kurdelesini keserek sergi alanını gezdi. Ahşap yakma ve çini boyama ürünlerinin bulunduğu stantları uzun uzun incelerken, el emeği göz nuru eserlere hayranlığını gizleyemedi.