26 Haz 2022 - 12:47- Gündem G: 26 Haz 2022 - 12:52

Ceviz Gen Bahçesi Kurulum Hizmeti Alınacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre, Ceviz Gen Bahçesi Kurulum Hizmeti Alınacak
Ceviz Gen Bahçesi Kurulum Hizmeti Alınacak mask

Tarım Arazilerin Etkinleştirilmesi Projesi Kapsamında İlimiz Adilcevaz İlçesinde Ceviz Gen Bahçesi Kurulum Hizmet İşi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. 

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26 Haz 2022 - 12:47 - Gündem

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