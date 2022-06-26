26 Haz 2022 - 12:51- Gündem G: 26 Haz 2022 - 12:53

Samsun'da maden ocağı işletme ruhsatı açık artırma ile satışa çıkarıldı

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre, Samsun'da maden ocağı işletme ruhsatı açık artırma ile satışa çıkarıldı
Samsun'da maden ocağı işletme ruhsatı açık artırma ile satışa çıkarıldı mask

Satışa konu maden ocağı işletme ruhsatı Kalker II (A) Grubu maden olarak, Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü tarafından ruhsatlandırılmıştır. Sahada bulunan kalker permiyen yaşlı kireçtaşlarından oluşmaktadır. Akdağ formasyonu da denilen formasyonu oluşturan kireçtaşları çoğunlukla gri renkli, bol kalsit damarlı ve dolgulu, üst düzeyleri oolitik ve pizolitiktir. 

Sahada kalker üretimi açık işletme yönetimi ile yapılmaktadır. Sahada yaklaşık 50 cm olan örtü tabakasının alınmasından sonra kazıya uygun duruma gelen kalker, yükleyicilerle kamyonlara yüklenerek kırma eleme tesisine taşınmaktadır. Burada boyut küçültme ve eleme işleminden sonra piyasa arz edilmektedir.

İşletme ruhsatı kıymet taktiri hesabında, ruhsat sahibi tarafından Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğüne verilen temdit ile her yıl Nisan ayı sonuna kadar Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü'ne (MAPEG) verilen ve doğruluğu yine MAPEG tarafından kontrol edilen İşletme Faaliyet Raporunda beyan edilen görünür rezerv (ilk ruhsat tarihinden itibaren yapılan üretimin düşmesiyle hesaplanan) ve ocak başı satış fiyatları baz alınarak hesaplama yapılmıştır.

İşletme ruhsatı kıymet takdiri 343 milyon 744 bin 256 Türk Lirası olarak hesaplanmıştır. Maden ocağı ruhsatı için birinci ihale tarihi 3 Ağustos 2022 tarihidir.

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26 Haz 2022 - 12:51 - Gündem

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