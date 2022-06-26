26 Haz 2022 - 12:52- Gündem G: 26 Haz 2022 - 12:54

Bartın Üniversitesi Sözleşmeli Personel alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre, Bartın Üniversitesi Sözleşmeli Personel alacak
Bartın Üniversitesi Sözleşmeli Personel alacak mask

Bartın Üniversitesi Rektörlüğü, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar uyarınca 2020 KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle 16 Sözleşmeli Personel istihdam edecek.

Adayların başvuru formu ve ilanda başvuracakları pozisyon için istenilen belgeleri eksiksiz şekilde 18 Temmuz 2022 tarihine kadar Personel Daire Başkanlığına şahsen teslim etmeleri veya posta yoluyla göndermeleri gerekmektedir. 

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26 Haz 2022 - 12:52 - Gündem

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