Ellibeş: “Yüzümüzü kızartacak suçumuz yok”

AKP Kocaeli Teşkilatı 108. Genişletilmiş Danışma Meclisi toplantısı bugün Kocaeli Uluslararası Kongre Merkezinde yapıldı. Danışma Meclisi Toplantısına İl Başkanı Mehmet Ellibeş, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, AKPKocaeli Milletvekilleri Fikri Işık, Sami Çakır, Mehmet Akif Yılmaz, Cemil Yaman, İl Kadın Kolları Başkanı Yasemin Özdemir, İl Gençlik Kolları Başkan Vekili Ozan Denli, Cumhurbaşkanlığı Etik Kurulu Üyesi İbrahim Karaosmanoğlu, ilçe başkanları, ilçe belediye başkanı, parti yöneticileri, eski il başkanları ve partililer katıldı. Divan Başkanlığını Başkan Yardımcısı İbrahim Gürsel gerçekleştirdi. Konuşmalar öncesi parti çalışmalarını anlatan bir video gösterildi.

“PARTİMİZİ DAHA İYİ NOKTALARA TAŞIYACAĞIZ”

Toplantının açılış konuşmasının İl Başkanı Mehmet Ellibeş gerçekleştirdi. Ellibeş konuşmasında, “Bir önceki danışma meclisimizden bugüne kadar geçen sürece çalışmalarımıza hiç ara vermedik. Seçime hazırlıklı olma konusunda çalışmalarımızı sürdürdük. Teşkilatımızın her üyesi dimdik ayakta durarak çalışmalarını sürdürdü. Çalışmalarımız ile partimizi daha iyi noktalara taşıyacağız. Biz milletimizden aldığımız güç ile bugünlere geldik. Pandemi süreci de dahil olmak üzere ayak basılmadık yer bırakmadık.

“YÜZÜMÜZÜ KIZARTACAK SUÇUMUZ YOK”

Enflasyonun yüksek olduğu bir dönemde de milletimizin yanında olduk. Kaçmadık, kaçmayacağız. Yüzümüzü kızartacak bir suçumuz yok. Muhalefet bir pazara çıkın diyerek anlamsız cümleler kuruyor. Anlamakta zorlanıyorum. Meclisin ara verdiği dönemler dahil milletvekillerimizin her biri her hafta bir ilçede milletimiz ile buluşuyor. Hani karşılaşamıyoruz diyorlar ya. Onlara yılın 3 pazarını bırakıyoruz. Onlar ne derse desin biz inandığımız yolda liderimiz ile birlikte yürümeye devam edeceğiz. Bu irademizi sandığa yansıtacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Son Onlar milletin aklı ile alay etmenin arayışı içerisinde.

“VİTESİ DAHA DA YÜKSELTECEĞİZ”

7’li masaya bu ülke teslim edilemez. Ortaya koydukları proje ve misyon yok. Tek yaptıkları AK Parti karşıtlığı ve Recep Tayyip Erdoğan düşmanlığı. Onların dışarıdaki dostları da aynı şeyi söylüyor. Sanki bu ülkeyi bu milletten daha fazla önemsiyorlar. Onlar tek derdi, Türkiye güçlü bir devlet olmasın. Bunlar yalan ve iftira ile milleti kandırmaktan başka bir şey yapmıyorlar. Programlarında İstiklal Marşı’nı bile okumaya gerek görmüyorlar. Seçime kadar çalışmalarımızda vitesi daha da yükselteceğiz. Sizden aldığımız güç ile Kocaeli en güçlü şekli seçimlerde tekrar iradesini Cumhur İttifakı’ndan yana kullanacak.

“HER ŞEYDEN HABERİMİZ VAR”

Hani bir takım anketler yayınlıyorlar inanmayın. Yeni bir anket yaptırdık. Öyle bin kişi 2 bin kişiye sorarak değil. 66 bin kişiye sorulara yapılan ciddi bir anket. Elhamdülillah dim dik ayaktayız, ayaktasınız. Gevşemek yok. Hani sıkıntın var ya. Ekonomik sıkıntı. Doğru enflasyon var, hayat pahalılığı var. Türk lirasının değeri düştü. Bunları kimse inkar etmiyor. Yaptığımız ankette Anketör sordu 66 bin kişiye. Bu sorunları millet ittifakı çözebilir mi diyor? Yüzde 66 hayır diyor. Kibirden uzak, tepeden bakmadan onların gönlüne gireceğiz” şeklinde konuştu.

“BİZ BİRLİKTE GÜÇLÜYÜZ”

İl Kadın Kollar Başkanı Yasemin Özdemir ise yaptığı selamlama konuşmasında, “Cumhurbaşkanımızın liderliğinde şehrimiz ve ülkemizi 2023’e taşımak için son derece başarılı ve uyumlu çalışmalar yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz. İnanın çok güzel çalışmalara start verdik. Dava şuurunu yitirmemiş Ak kadınları olarak çalışmalarımızı ilçelerde sürdürüyoruz. Biz birlikte güçlüyüz. Biz Kocaman bir aileyiz. Gönüllere girmek zordur ama gönüllerde kalmak daha zordur. Maalesef günümüz siyasetinde yalan bir norma dönüştü. Biz de siyasal iletişimin en önemli parçasının yüz yüze çalışmalar olduğunun farkına vararak ev ziyaretleri yapıyoruz” dedi.

“DOĞRU BİLDİĞİMİZ İÇİN SAVAŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

İl Gençlik Kolları Başkan vekili Ozan Denli ise yaptığı konuşmada, “Yaptıklarımızın yapacaklarımızın teminatıdır diyerek çıktığımız bu yolda 95 günlük süre içerisinde yaptığımız çalışmalarda gençlerimiz ile bir araya gelerek Cumhurbaşkanımıza destek vermeye devam ediyoruz. Gönüllere dokunduk, önce davamız sonra ümmet için yola çıktık sonra Cumhurbaşkanımızı anlattık. Hak bildiğiniz yoldan dönmeden doğru bildiğiniz için savaşmaya devam edeceğiz. Çok çalıştık. İnancımız, ümidimiz hiç değişmedi” ifadelerini kullandı.

“RECEP TAYYİP ERDOĞAN’IN DAVASI KUTSALDIR”

İlçe Başkanları adına Çetin Seymen Kürsüye çıktı. Seymen konuşmasında, “AK Parti Teşkilatları Cumhurbaşkanımızın her zaman yanında olmuş olmaya da devam edecektir. AK Partiyi kuran milletin ta kendisidir. Bizler de 12 ilçemizde tüm birimlerimiz ile hemşerilerimizin yanında olduk, olmaya devam edeceğiz. Artık pandemi şartları bitti hedeflerimize doğru ilerliyoruz. Milletin duası ve samimi çalışmalarımız ile yolumuza kimse engel olamaz. Zaferimizin teminatı yaptığımız hizmetlerdir. Biz maddi manevi tüm olanakları seferber edeceğiz ve milletin önüne koyacağız. Bu seçim Türkiye’nin kaderini tayin edecek seçimdir. AK Parti teşkilatları güçlüdür.Recep Tayyip Erdoğan’ın davası kutsaldır arkadaşlar” şeklinde konuştu.

“SADECE ALGIYA DEĞİL HİZMETE ODAKLANIYORUZ”

Belediye Başkanları adına ise Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü gerçekleştirdi. Özlü konuşmasında, “Cumhurbaşkanımızın Gönül Belediyeciliği vizyonu ile çıktığımızı yolda, mutlu şehir sloganı ile başladığımız hizmet yolunda 3 yılımız tamamladık. 3 yılda çok güzel işler birlikte başardık. Mutlu şehri hep birlikte inşa ediyoruz. Bu dönemde bizim de yönetemediğimiz birçok faktör ile karşı karşıya kaldık. Bunlardan ilki pandemi. Çok güzel belediyecilik örneklerini verdik. Tüm ilçelerimizde ciddi altyapı yatırımları yapılıyor. Sadece algıya değil hizmete odaklanıyoruz. 2023’te bu gayretlerimizi milletimiz görecek. Bütün belediyeler olarak tekrar en güçlü destek Kocaeli’den verilecek” dedi.

“MİLLETİMİZE HİÇ YALAN SÖYLEMEDİM”

Daha sonra kürsüye Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın çıktı. Büyükakın konuşmasında, “Sizlerin verdiği destek ile geçtiğimiz 3 yılda 314 eser ve hizmeti tamamladık. 4 Milyar 595 milyon 174 bin lira harcandı. Devam eden 109 eser ve hizmetimiz var. Toplamı 7 milyar 609 milyon lira” dedi. Bu hizmetleri anlatmamak olmaz. İbrahim Başkanımızın bize hep nasihatları olurdu. Tanıtım işlerine kafanızı yormayın, millet ayırt eder diyordu biz de onun ekolünden gidiyoruz. Ben milletimize hiç yalan söylemedim. Ben bu kentin insanına söz verdiysem yapmaya çalıştım. Verdiğiniz destek için Allah razı olsun. Bu eserler sizin eseriniz. Varlık sebebimiz de bu millete hizmet etmek” dedi.

“BİRİLERİNİN BIRAKIP KAÇTIĞI”

Projeleri anlatarak konuşmasına devam eden Büyükakın, “İzmit’te Nevzat başkanımızdan devraldığımız, birilerinin bırakıp kaçtığı Cedit kentsel dönüşümüne devam ediyoruz. Bildiğimiz ve ulaşılmayan hiçbir garip yok bu kentte. Gözümüzden kaçan olabilir. Sizden haber gelir gelmez o akşam onlara yardım geliyor” dedi. Başkan Büyükakın konuşmasının büyük bir kısmının yaptıkları ve yapacakları projelere ayırdı.

“BÖYLE DİKTATÖRE CAN KURBAN”

Kürsüye son olarak Kocaeli Milletvekili Mehmet Akif Yılmaz çıktı. Milletvekilleri adına konuşan Yılmaz, “100 yıllık hizmet 20 yıla bu inançla sığdı. Birbirini Allah için seven, canla başka gayret ederek gerekli çalışmayı ve azmi ortaya koyduk. AK Parti Türkiye’nin partisidir. Türkiye’nin gönlüne girebilmiş bir partidir. 100 yıllık hizmeti 20 yıla sığdırmak sizin zihninizde. Siyasi iradeyi yıkmaya çalışanlar bugün bize demokrasi dersi vermeye çalışıyorlar. 20 yılda 15 seçim kazanan bir lideri diktatörlük ile suçluyorlar. Böyle diktatöre can kurban. Her seçim milleti ile beraber. Bu propaganda artarak devam ediyor.

“KRİZLER VE SIKINTILAR YENİ FIRSATLARA VESİLE OLACAK”

Krizler ve sıkıntılar bizler için bir korku ve ümitsizlik sebebi değil, yeni fırsatlar ve bu krizleri iyi yöneterek daha güçlü adımlar atmanın vesilesi olacak. Karşımızda iftirayı kullanan bir cephe var. Bunun liderliğini de Kılıçdaroğlu yapıyor. Millete yalan propaganda ile akşam açıklama yapacağım dedi. Açıklama ne? Yalanın zirvesi. Recep Tayyip Erdoğan kaçma hazırlığındaymış. Cumhuriyet tarihinin gördüğü en büyük yalancı.Kaldığı otele helikopter ile suikasta geliyorlar. Böyle bir ortamda bile kaçmayıp İstanbul Havalimanına inen bir lideri kaçmakla itham edecek kadar yalancı ve alçalmış bir zihniyet ile mücadele ediyoruz” dedi.