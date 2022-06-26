‘Kocaeli benim 2. memleketim ve Süper Lig’de yer almalı !..’

YAĞCIOĞLU ARACILIĞIYLA…
Dünya futbolunun efsane futbolcu ve teknik adamlarından Mustafa Denizli, memleketi olan Alaçatı’dan selam gönderdi. Yakın arkadaşı olan Hakan Yağcıoğlu aracılığıyla mesaj ileten Denizli “Kocaelispor Süper Lig’de olmalı. Biz orada sağlam temeller attık. Tesisleştik. Bulunduğu durumu yakışmıyor. Mutlaka bir şey yapmalı” dedi.
SEFA SİRMEN VE RAHMETLİ CAN ULUSOY’U UNUTAMIYOR…
Denizli, görev yaptığı 90’lı yılların ikinci yarısında da, Kocaelispor başkanı olan Sefa Sirmen ve efsane yöneticimiz merhum Can Ulusoy’u hiç unutamadığını belirterek “Kocaeli’de hala dostluklarım var. Sık sık ziyarete gidiyorum. Can’ın ölümü beni çok sarstı. Öz kardeşim kadar seviyordum. Kocaeli benim gözbebeğim, ikinci memleketimdir” dedi.
KAAN DOBRA VE TESİSLERİ KAZANDIRDI…
90’lı yılların ikinci yarısında görev yapan Mustafa Denizli, ilk iş olarak tesislerin temellerini attırdı. Zamanın başkanı Sirmen ve başkanvekili Mehmet Tülsüz hemen kolları sıvayıp, Kocaelipor tesislerini kazandırdı. Türkiye’de o zaman bu tesisler parmakla gösteriliyordu. Milli takım orada kamp yaptı. Kaan Dobra efsanesi ise Denizli ile başladı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.