Kocaelispor’da seçim 4 ay sonra yapılacak

Hodri Meydan Derneği uzun süren sessizliğinin nedenlerini paylaştı. Yaptığı uzun açıklamada Ekim ayında olağanüstü genel kurul kararı alınması için yönetim kurulunu ikna ettikleri de ifade edildi. İşte o açıklama…

BÜYÜK KOCAELİSPOR CAMİASI VE KAMUOYUNA…

“Camiamızın içerisinde bulunduğu durum, geçtiğimiz sezonun değerlendirilmesi ve Kocaelispor yönetim kurulunun mevcut gidişatına ilişkin Hodri Meydan Taraftarlar Derneği yönetim kurulumuzda bulunan ilçe temsilcilerimiz ile ardından Kocaelispor Başkanı ile yönetim kurulu üyeleri ile birlikte yüz yüze bir istişare toplantısı gerçekleştirdik.

KAN DEĞİŞİKLİĞİ GEREKİYOR

Kocaelispor yönetim kurulu üyelerine taraftarlarımızın, kulübümüzün mevcut yönetim kurulundan, yönetiliş tarzından ve gidişatından memnun olmadığını bir kez daha ileterek camianın önünün açılması için kan değişikliğine gidilmesi gerektiği yönünde taraftarlarımızın istek ve görüşlerini kendilerine ilettik.

SUSMAMIZIN NEDENLERİ

İletmek isteriz ki, Kocaelispor başkanı ve yönetim kuruluna bugüne kadar tepki vermeme ve susmamızın nedenleri, 31.05.2022 tarihinde elimizde bulunan yabancı futbolcu ödemelerinin mevcut yönetim kurulunca bir an önce yapılması, ödemelerin yapılmadığı ya da karşılıklı uzlaşılmadığı takdirde FIFA’ya elimizde bulunan yabancı futbolcu dosyalarının gitmemesi, geçtiğimiz dönemlerde yapılan hataların tekrarlanmaması, mali tablo düzeninin bozulmaması, kulübün geçmişte yaşadığı üzere borçlu olarak bırakılmaması, mevcut oyunculara yapılacak ödemelerin zamanında yapılarak Kocaelispor Kulübü’nü borçlandırmamalarını istediğimizden ve içerisinde bulunduğumuz geçiş döneminde yapılacak başkanlık seçiminin Kocaelispor’a faydadan çok zarar sağlayacağını düşünerek tepki vermediğimizi ve sustuğumuzu belirtmek isteriz.

İSPATA DAVET EDİYORUZ

Buradan Kocaelispor’u seven herkese soruyoruz… Sezon içerisinde ve bu geçiş döneminde, ilgili gidişata istinaden tepki verdiğimizde ve yönetim kurulunu istifa ettirdiğimizde eski günleri tekrar yaşama olasılığımız varken istifa kararı bizlere ne kazandıracaktı? Bunların akabinde Hodri Meydan Taraftarlar Derneği Yönetim Kurulu’nun, Kocaelispor Kulübü’nden “Deplasman giderleri haricinde” maddi beklentisi hiç bir zaman olmamıştır. Aksini iddia edenlerin ispatını ivedilikle beklediğimizi de tüm camiamız ve kamuoyu ile paylaşmak isteriz.

SEÇİM EKİM’DE

Tüm nedenler ile birlikte, gelecek sezon ara transfer dönemi içerisinde yapılması planlanan “Seçimli Genel Kurul” kararının camianın beklentilerini göz önünde bulundurarak Sayın Engin Koyun ile birlikte yapmış olduğumuz görüşme sonucunda erkene alınıp ekim ayı içerisinde yapılması derneğimiz tarafından sağlanmıştır.

DOĞRU KARAR

İçerisinde bulunduğumuz tarih itibari ile günümüzde yapılması istenen Olağanüstü Genel Kurul Kararının alınması halinde mevcut ödemeler, takım iskeletinin bozulmaması ve içerisinde bulunduğumuz ortamın daha da problem teşkil edecek hale gelmemesi adına, camiamızın menfaatleri doğrultusunda hareket edilmesi esasıyla süreci bu şekilde tamamlamak en doğru karar olarak kabul görmüştür.

SORUMLULUĞUMUZU YERİNE GETİRDİK

Hodri Meydan Taraftarlar Derneği olarak bizler, yukarıda yazılmış olan sebepler ve sonuçları bir bütün olarak değerlendirip en az zararla bu süreci atlatmak adına davranış sergileme sorumluluğunu yerine getirmiş bulunmaktayız. Bu sorumluluğu yerine getirirken yegane amacımız sadece ve sadece Kocaelispor'un menfaatleri olmuştur ve hiçbir zaman maddi menfaat talep etmemişizdir. Taraftarlarımızın da içerisinde bulunduğumuz süreç ile ilgili değerlendirmeyi yaparken hangi düşüncede olduğumuzu hakkaniyetlerine bıraktığımızın bilmesini isteriz.