İBB Mehteranı, İzmit’in kurtuluş coşkusuna ortak oldu

İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet’in öncülüğüyle İzmit’in düşman işgalinden kurtuluşunun yıldönümü bu yıl da büyük bir coşkuyla kutlandı. Birbirinden renkli etkinliklerin yer aldığı program kapsamında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Mehteranı da İzmit’e gelerek kurtuluş coşkusuna ortak oldu.

KAHRAMANLIK TÜRKÜLERİ

Ramazan ayında İzmit’te gerçekleştirdiği konserle vatandaşların büyük beğenisini kazanan İBB Mehteranı, bu kez kurtuluş etkinlikleri için İzmit’e geldi. İBB Mehteranı & Kurtuluş Türküleri konseri Hava Kuvvetleri Komutanlığı’na bağlı SOLOTÜRK ekibinin gösteri uçuşunun ardından SEKA Park’ta gerçekleştirildi. İzmitlilerin yoğun ilgi gösterdiği programda vatandaşlar türkülere eşlik ederken bol bol hatıra fotoğrafı ve video çekmeyi de ihmal etmedi.