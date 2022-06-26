26 Haz 2022 - 13:39- Kültür-Sanat G: 26 Haz 2022 - 13:41

20 yıllık resim tutkusunu sergiye dönüştürdü

Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, Emekli Deniz Astsubay İsmet Çetin’in 20 yıldır tutku ile kendini geliştirerek çizdiği resimlerinden oluşan serginin açılışına katıldı
20 yıllık resim tutkusunu sergiye dönüştürdü mask

Emekli Deniz Astsubay İsmet Çetin, 20 yıldır tutku ile kendisini geliştirdiği resim sanatında ilk karma resim sergisini Gölcük Belediyesi’nin katkılarıyla Değirmendere Sanat Galerisi’nde açtı. Serginin açılışına katılan Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, Çetin’in birbirinden güzel eserlerini dikkatle inceledi.

ÇETİN’İ TEBRİK ETTİ

Başkan Sezer, sanata olan tutkusu için tebrik ettiği Çetin’e başarılar diledi.Aynı zamanda gemi başmühendisi olan İsmet Çetin, Beşiktaş ve Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nden online eğitim alarak kendini geliştirdi. Çetin, uzun yıllardır çizdiği eserlerden oluşan ilk resim sergisinde 55 eserini ziyaretçilerin beğenisine sundu. Natürmort, portre, peyzaj ve hayvan resimlerinden oluşuyor.

26 Haz 2022 - 13:39 - Kültür-Sanat

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