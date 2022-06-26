20 yıllık resim tutkusunu sergiye dönüştürdü

Emekli Deniz Astsubay İsmet Çetin, 20 yıldır tutku ile kendisini geliştirdiği resim sanatında ilk karma resim sergisini Gölcük Belediyesi’nin katkılarıyla Değirmendere Sanat Galerisi’nde açtı. Serginin açılışına katılan Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, Çetin’in birbirinden güzel eserlerini dikkatle inceledi.
ÇETİN’İ TEBRİK ETTİ
Başkan Sezer, sanata olan tutkusu için tebrik ettiği Çetin’e başarılar diledi.Aynı zamanda gemi başmühendisi olan İsmet Çetin, Beşiktaş ve Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nden online eğitim alarak kendini geliştirdi. Çetin, uzun yıllardır çizdiği eserlerden oluşan ilk resim sergisinde 55 eserini ziyaretçilerin beğenisine sundu. Natürmort, portre, peyzaj ve hayvan resimlerinden oluşuyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.