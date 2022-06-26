26 Haz 2022 - 13:40- Gündem G: 26 Haz 2022 - 13:41

Gölcük Huzurevi’nin adı Prof. Dr. İsmail Barış Huzurevi olarak değişti

Gölcük Belediye Başkanı olduğu dönemde, ilçemizde hizmet vermekte olan huzurevinin inşa edilmesini sağlayan Gölcük eski Belediye Başkanı Prof. Dr. İsmail Barış’ın ismi huzurevine verildi
Gölcük Huzurevi’nin adı Prof. Dr. İsmail Barış Huzurevi olarak değişti mask
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Gölcük’te 1994-2004 yılları arasında Gölcük Belediye Başkanlığı görevini gerçekleştiren Prof. Dr. İsmail Barış’ın ismi Gölcük Huzurevi’ne verildi. Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer’in gerekli başvuruları sonucu kabul edilen değişiklik kararı sonrası huzurevinin adı Gölcük Prof. Dr. İsmail Barış Huzurevi olarak değiştirildi.

HUZUREVİ SAKİNLERİ İLE BİR ARAYA GELDİ

Gerekli başvuruların yapılmasını ardından talebin kabul edilmesiyle ismi değiştirilen Gölcük Prof. Dr. İsmail Barış Huzurevi’nin isim değişikliği törenine Gölcük Kaymakamı Cengiz Karabulut, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, Gölcük eski Belediye Başkanı Prof. Dr. İsmail Barış, Huzurevi sakinleri ve personelinin katılım gösterdi. Tören öncesi Kaymakam Karabulut ve Başkan Sezer huzurevi sakinleri ile bir araya gelerek sohbet etti.

“UZUN BİR ÖMÜR DİLİYORUM”

Programda konuşan BaşkanSezer, “Gölcük Belediye Başkanı olduğu dönemde, ilçemizde hizmet vermekte olan huzurevinin inşa edilmesi yanında, SHÇEK Genel Müdürü olarak da görev yapması nedeniyle; talebimizin uygun bulunmasıyla, huzurevinin isminin Gölcük Prof. Dr. İsmail Barış Huzurevi olarak değiştirdik. Sayın Kaymakamımız Cengiz Karabulut ve kıymetli ağabeyim Prof. Dr İsmail Barış ile birlikte isim değişikliği töreni vesilesiyle Huzurevi sakinleriyle de bir araya gelme fırsatı bulduk. Bu vesileyleProf. Dr. İsmail Barış’a, Allah’tan sağlıklı, bereketli uzun bir ömür diliyorum” dedi.

26 Haz 2022 - 13:40 - Gündem

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