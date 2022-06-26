Gölcük Huzurevi’nin adı Prof. Dr. İsmail Barış Huzurevi olarak değişti

Gölcük’te 1994-2004 yılları arasında Gölcük Belediye Başkanlığı görevini gerçekleştiren Prof. Dr. İsmail Barış’ın ismi Gölcük Huzurevi’ne verildi. Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer’in gerekli başvuruları sonucu kabul edilen değişiklik kararı sonrası huzurevinin adı Gölcük Prof. Dr. İsmail Barış Huzurevi olarak değiştirildi.
HUZUREVİ SAKİNLERİ İLE BİR ARAYA GELDİ
Gerekli başvuruların yapılmasını ardından talebin kabul edilmesiyle ismi değiştirilen Gölcük Prof. Dr. İsmail Barış Huzurevi’nin isim değişikliği törenine Gölcük Kaymakamı Cengiz Karabulut, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, Gölcük eski Belediye Başkanı Prof. Dr. İsmail Barış, Huzurevi sakinleri ve personelinin katılım gösterdi. Tören öncesi Kaymakam Karabulut ve Başkan Sezer huzurevi sakinleri ile bir araya gelerek sohbet etti.
“UZUN BİR ÖMÜR DİLİYORUM”
Programda konuşan BaşkanSezer, “Gölcük Belediye Başkanı olduğu dönemde, ilçemizde hizmet vermekte olan huzurevinin inşa edilmesi yanında, SHÇEK Genel Müdürü olarak da görev yapması nedeniyle; talebimizin uygun bulunmasıyla, huzurevinin isminin Gölcük Prof. Dr. İsmail Barış Huzurevi olarak değiştirdik. Sayın Kaymakamımız Cengiz Karabulut ve kıymetli ağabeyim Prof. Dr İsmail Barış ile birlikte isim değişikliği töreni vesilesiyle Huzurevi sakinleriyle de bir araya gelme fırsatı bulduk. Bu vesileyleProf. Dr. İsmail Barış’a, Allah’tan sağlıklı, bereketli uzun bir ömür diliyorum” dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.