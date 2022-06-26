Başiskele Sahili’nde bu yaz şenlik var

Başiskele Belediye Başkanı M. Yasin Özlü başkanlığında Başiskele Belediyesi tarafından gerçekleştirilen kültür ve sanat etkinlikleri hız kesmeden devam ediyor. Başiskele Belediyesi tarafından düzenlenen “Bu Yaz Sahile Gel 2022” etkinlikleri dolu dolu geçecek. 7’den 70’e herkese hitap edecek konserler, söyleşiler, tiyatro gösterileri, açık hava sineması, çocuk şarkıları, sıla geceleri gibi daha birçok etkinlikler ve sürprizler Başiskeleliler’i bekliyor olacak.
BU YAZ SAHİLE GEL 2022 ETKİNLİK TAKVİMİ
30 Haziran Perşembe
İMERA
1 Temmuz Cuma
Özgür Akdemir Konseri
02 Temmuz Cumartesi
Murat Bizel Ritim Gösterisi
Kafkas Dansı ve Müziği
10 Temmuz Pazar
MelihKahveci Konseri
11 Temmuz Pazartesi
Çocuk Etkinliği
Burcu Aslan Konseri
14 Temmuz Perşembe
Abdurrahman Uzun ile Söyleşi
15 Temmuz Cuma
Açık Hava Sineması
(Börü Filmi)
16 Temmuz Cumartesi
Yücel Arzen Konseri
21 Temmuz Perşembe
Tiyatro
“Deliriyorum Ben Haberin Olsun”
26 Temmuz Salı
Sefo Konseri
28 Temmuz Perşembe
Açık Hava Sineması
(Animasyon Filmi)
29 Temmuz Cuma
Bedirhan Çevik Konseri
30 Temmuz Cumartesi
Reyhan Ediş Konseri
4 Ağustos Perşembe
Hüseyin Goncagül ile Çocuk Etkinliği
5 Ağustos Cuma
Mesut Çakır Konseri
6 Ağustos Cumartesi
Umut Kaplan Konseri
11 Ağustos Perşembe
Açık Hava Sineması
(Animasyon Filmi)
12 Ağustos Cuma
Samet Kölemen Konseri
13 Ağustos Cumartesi
Cihan Yıldız Konseri
18 Ağustos Perşembe
Zeynep Akyıldız ile Çocuk Şarkıları
19 Ağustos Cuma
Fatih Acar Konseri
20 Ağustos Cumartesi
Öykü Gürman Konseri
25 Ağustos Perşembe
Şenay Karaaslan ile Masal Gecesi
26 Ağustos Cuma
Sıla Gecesi
27 Ağustos Cumartesi
Resul Aydemir Konseri
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.