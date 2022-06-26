Başiskele Sahili’nde bu yaz şenlik var

Başiskele Belediye Başkanı M. Yasin Özlü başkanlığında Başiskele Belediyesi tarafından gerçekleştirilen kültür ve sanat etkinlikleri hız kesmeden devam ediyor. Başiskele Belediyesi tarafından düzenlenen “Bu Yaz Sahile Gel 2022” etkinlikleri dolu dolu geçecek. 7’den 70’e herkese hitap edecek konserler, söyleşiler, tiyatro gösterileri, açık hava sineması, çocuk şarkıları, sıla geceleri gibi daha birçok etkinlikler ve sürprizler Başiskeleliler’i bekliyor olacak.

BU YAZ SAHİLE GEL 2022 ETKİNLİK TAKVİMİ

30 Haziran Perşembe

İMERA

1 Temmuz Cuma

Özgür Akdemir Konseri

02 Temmuz Cumartesi

Murat Bizel Ritim Gösterisi

Kafkas Dansı ve Müziği

10 Temmuz Pazar

MelihKahveci Konseri

11 Temmuz Pazartesi

Çocuk Etkinliği

Burcu Aslan Konseri

14 Temmuz Perşembe

Abdurrahman Uzun ile Söyleşi

15 Temmuz Cuma

Açık Hava Sineması

(Börü Filmi)

16 Temmuz Cumartesi

Yücel Arzen Konseri

21 Temmuz Perşembe

Tiyatro

“Deliriyorum Ben Haberin Olsun”

26 Temmuz Salı

Sefo Konseri

28 Temmuz Perşembe

Açık Hava Sineması

(Animasyon Filmi)

29 Temmuz Cuma

Bedirhan Çevik Konseri

30 Temmuz Cumartesi

Reyhan Ediş Konseri

4 Ağustos Perşembe

Hüseyin Goncagül ile Çocuk Etkinliği

5 Ağustos Cuma

Mesut Çakır Konseri

6 Ağustos Cumartesi

Umut Kaplan Konseri

11 Ağustos Perşembe

Açık Hava Sineması

(Animasyon Filmi)

12 Ağustos Cuma

Samet Kölemen Konseri

13 Ağustos Cumartesi

Cihan Yıldız Konseri

18 Ağustos Perşembe

Zeynep Akyıldız ile Çocuk Şarkıları

19 Ağustos Cuma

Fatih Acar Konseri

20 Ağustos Cumartesi

Öykü Gürman Konseri

25 Ağustos Perşembe

Şenay Karaaslan ile Masal Gecesi

26 Ağustos Cuma

Sıla Gecesi

27 Ağustos Cumartesi

Resul Aydemir Konseri