26 Haz 2022 - 13:41- Gündem G: 26 Haz 2022 - 13:43

Başiskele Sahili’nde bu yaz şenlik var

Başiskele Belediyesi tarafından organize edilen “Bu Yaz Sahile Gel” etkinlikleriyle Başiskele Sahili yine eğlencenin merkezi olacak
Başiskele Sahili’nde bu yaz şenlik var mask

Başiskele Belediye Başkanı M. Yasin Özlü başkanlığında Başiskele Belediyesi tarafından gerçekleştirilen kültür ve sanat etkinlikleri hız kesmeden devam ediyor. Başiskele Belediyesi tarafından düzenlenen “Bu Yaz Sahile Gel 2022” etkinlikleri dolu dolu geçecek. 7’den 70’e herkese hitap edecek konserler, söyleşiler, tiyatro gösterileri, açık hava sineması, çocuk şarkıları, sıla geceleri gibi daha birçok etkinlikler ve sürprizler Başiskeleliler’i bekliyor olacak. 

BU YAZ SAHİLE GEL 2022 ETKİNLİK TAKVİMİ

30 Haziran Perşembe

İMERA

 

1 Temmuz Cuma

 

Özgür Akdemir Konseri

 

02 Temmuz Cumartesi

 

Murat Bizel Ritim Gösterisi

Kafkas Dansı ve Müziği

 

10 Temmuz Pazar

 

MelihKahveci Konseri

 

11 Temmuz Pazartesi

 

Çocuk Etkinliği

 

Burcu Aslan Konseri

 

14 Temmuz Perşembe

 

Abdurrahman Uzun ile Söyleşi

 

15 Temmuz Cuma

Açık Hava Sineması

 

(Börü Filmi)

 

16 Temmuz Cumartesi

 

Yücel Arzen Konseri

 

21 Temmuz Perşembe

 

Tiyatro

“Deliriyorum Ben Haberin Olsun”

 

26 Temmuz Salı

 

Sefo Konseri

 

28 Temmuz Perşembe

 

Açık Hava Sineması

(Animasyon Filmi)

 

29 Temmuz Cuma

 

Bedirhan Çevik Konseri

 

30 Temmuz Cumartesi

 

Reyhan Ediş Konseri

 

4 Ağustos Perşembe

 

Hüseyin Goncagül ile Çocuk Etkinliği

 

5 Ağustos Cuma

 

Mesut Çakır Konseri

 

6 Ağustos Cumartesi

 

Umut Kaplan Konseri

 

11 Ağustos Perşembe

 

Açık Hava Sineması

(Animasyon Filmi)

 

12 Ağustos Cuma

 

Samet Kölemen Konseri

 

13 Ağustos Cumartesi

 

Cihan Yıldız Konseri

 

18 Ağustos Perşembe

 

Zeynep Akyıldız ile Çocuk Şarkıları

 

19 Ağustos Cuma

 

Fatih Acar Konseri

 

20 Ağustos Cumartesi

 

Öykü Gürman Konseri

 

25 Ağustos Perşembe

 

Şenay Karaaslan ile Masal Gecesi

 

26 Ağustos Cuma

 

Sıla Gecesi

 

27 Ağustos Cumartesi

 

Resul Aydemir Konseri

26 Haz 2022 - 13:41 - Gündem

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.344.273 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Hacı adayları kutsal topraklara uğurlandı mask
Hacı adayları kutsal topraklara uğurlandı
Yavuz: 20 yılda kadınlarımız nereden nereye geldi mask
Yavuz: 20 yılda kadınlarımız nereden nereye geldi
Gölcük Huzurevi’nin adı Prof. Dr. İsmail Barış Huzurevi olarak değişti mask
Gölcük Huzurevi’nin adı Prof. Dr. İsmail Barış Huzurevi olarak değişti
Bartın Üniversitesi Sözleşmeli Personel alacak mask
Bartın Üniversitesi Sözleşmeli Personel alacak
Samsun'da maden ocağı işletme ruhsatı açık artırma ile satışa çıkarıldı mask
Samsun'da maden ocağı işletme ruhsatı açık artırma ile satışa çıkarıldı
Ceviz Gen Bahçesi Kurulum Hizmeti Alınacak mask
Ceviz Gen Bahçesi Kurulum Hizmeti Alınacak
Anket Bu yaz tatilinizi nerede yapacaksınız?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL