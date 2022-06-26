PepsiCo’dan Suadiye Fabrikasına yeni yatırım

Dünyanın en büyük yiyecek ve içecek şirketlerinden PepsiCo, geçtiğimiz yıl hayata geçirdiği uçtan uca stratejik dönüşümü pep+ stratejisi çerçevesinde çalışmalarını yürütürken, doğayı ve çevreyi odağına alarak sürdürülebilir bir gıda sistemi için yeni adımlar atmaya devam ediyor.Sürdürülebilirliği merkeze alacak biçimde büyümeye ve değer yaratmaya odaklanan PepsiCo, Suadiye fabrikasında sektöre örnek olacak bir adım daha atarak, yeni ve çevreye duyarlı eşanjörün kurulumunu tamamladı. Eşanjör yatırımı ile kirli hava kontrol sistemi sayesinde yanma verimi arttırılarak baca gazı emisyonu en aza indirilecek, böylelikle doğalgaz ve elektrik tasarrufu sağlanacak.

VERİM YÜZDE 9 ARTACAK

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Ahmet Burak Dağlıoğlu’nun katılımıyla açılışı gerçekleştirilen eşanjör yatırımı sayesinde Suadiye Fabrikasında doğal gaz tüketiminde 3.000 Mwh/yıl, elektrik tüketiminde ise 110 Mwh/ yıl tasarruf sağlanacak. 7 günde monte edilen ve toplam kurulumu 16 günde tamamlanan yeni eşanjör ile birlikte sere gazı azaltımı 619 ton / yıl olurken, eski versiyona göre verim yüzde 9 artacak.

SIFIR EMİSYON HEDEFİ

Toplam yıllık tasarrufun 255M. Dolar olan bu yatırım ile PepsiCo, iklim değişikliği ile mücadele ve PepsiCo’nun 2040 Net Sıfır Emisyon hedefine ulaşılması adına önemli bir adım daha atmış oldu.Döngüsel ve kapsayıcı bir sürdürülebilir ekonomiyi hedefleyen PepsiCo, Pozitif Tarım, Pozitif Değer Zinciri ve Pozitif Seçenekler olmak üzere üç temel başlık altında şekillenen PepsiCo Pozitif stratejisiyle daha sürdürülebilir bir yaşam için çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.