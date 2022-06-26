26 Haz 2022 - 13:43- Ekonomi G: 26 Haz 2022 - 13:45

Pepsi’nin reklam yüzü Uraz Kaygılaroğlu oldu
Pepsi’nin reklam yüzü Uraz Kaygılaroğlu oldu mask

Son dönemin yükselen yıldızlarından Uraz Kaygılaroğlu, Pepsi’nin yeni reklam yüzü oldu. Önümüzdeki günlerde reklam filmleri için kamera karşısına geçecek olan başarılı oyuncu, herkesi yıllardır deneyenlerin tercih ettiği gerçek Pepsi lezzetine davet ederken eğlenceli dakikalar yaşatacak. PepsiCo olarak hem globalde hem de Türkiye’de her zaman önde gelen sanatçılarla marka iş birlikleri yaptıklarını belirten PepsiCo Türkiye İçecek Kategorisi Kıdemli Pazarlama Direktörü Aslı Önder, “2022 yılında da Türkiye’nin en beğenilen sanatçılarından olan ve son dönemde başarılı oyunculuğu ile kendinden söz ettiren sevgili Uraz Kaygılaroğlu ile anlaşmanın heyecanını yaşıyoruz” dedi.
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26 Haz 2022 - 13:43 - Ekonomi

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