Çikolatada favorimiz sütlü!

Çikolata sadece bayramların değil gündelik hayatında vazgeçilmez lezzetlerinden… Kahve Dünyası “Çikolatayı ne kadar tüketiyoruz? Ne zaman çikolata yemeye ihtiyaç duyuyoruz? En çok hangi çeşidini tercih ediyoruz?” gibi sorulara yanıt bulmak için bir araştırma yaptı. Araştırmaya katılanların yüzde 65’i her zaman çikolata yediğini, yüzde 99,5’i ise çikolata yemenin kendilerini mutlu ettiğini söyledi. Kahve Dünyası, Kurban Bayramı öncesinde bayramların vazgeçilmez ikramlığı, herkesi mutlu eden çikolataya dair yaptığı araştırmanın sonuçlarını açıkladı. Türkiye’nin yedi bölgesini kapsayan araştırma için, nüfusun en kalabalık olduğu ilk 26 ilde, 25-55 yaş aralığında 1000 kişiyle görüşme yapıldı.

ÇİLOTALA ALIŞVERİŞLERİ

Bayramda misafirliğe giderken çikolata götürmek bir gelenek… Araştırmaya göre tüketiciler misafirliğe götürmek için en çok madlen çikolata tercih ederken, kendi evlerine gelen misafirler için ikramda spesiyal çikolatayı tercih ettiğini belirtti. . Araştırma bayramda çikolata için ayırdığımız bütçeyi de ortaya koydu. Bayram çikolata alışverişleri için ortalama 200-500 TL ayırıyoruz. Katılımcıların yüzde 34,28’i 200-500 TL, yüzde 29,46’sı 100-200 TL, yüzde 14,92’si ise 50-100 TL harcama yapıyor.

GÜNDE BİRDEN FAZLA ÇİKOLATA YİYORUZ

Araştırmaya katılanların yüzde 99,5’i çikolata yemenin kendilerini mutlu ettiğini söyledi. Katılımcıların yüzde 35,22’si günde birden fazla çikolata tükettiklerini söyledi. Günde bir kez çikolata yiyenlerin oranı ise yüzde 32,2 oldu. “Ne zaman çikolata yeme ihtiyacı duyuyorsun?” sorusuna katılımcıların yüzde 65,63 her zaman yanıtını verdi. Enerji almak istediğinde çikolata tüketenlerin oranı yüzde 14,35 olurken, “Canım sıkıldığında çikolata yiyorum” diyenlerin oranı ise yüzde 6,7’de kaldı. Katılımcıların yüzde 92,54’ü çikolata yedikten sonra mutlu hissettiğini belirtti. Bu yanıtı yüzde 88,39 ile keyif, yüzde 79,51 ile enerji, yüzde 76,96 ile haz izledi.

ÇEŞNİLİ ÇİKOLATALAR FAVORİMİZ

“Hangi tür çikolatayı tercih ediyorsunuz” sorusuna katılımcıların yüzde 53,73’ü sütlü çikolata yanıtı verirken; yüzde 31,54 bitter, yüzde 10,1’u ise beyaz çikolatayı tercih ettiğini ifade etti. Katılımcıların yüzde 63,2’si fındık, fıstık gibi çeşnili çikolataları tükettiğini söyledi. Meyve ya da aroma gibi dolgulu çikolataları tercih edenlerin oranı yüzde 18,9 olurken, çikolatayı sade tüketenlerin oranı ise yüzde 17,9’da kaldı.